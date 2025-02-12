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Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с лидерами Лаоса и ОАЭ в Дубае
Он выразил удовлетворение растущими экономическими, торговыми и инвестиционными связями между двумя странами. В частности, объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 2,25 миллиарда долларов США, увеличившись на 38,2% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время преодолеваются многие препятствия на пути реализации ключевых проектов.
Со своей стороны, Сонексай Сипхандон подтвердил, что партия, государство, правительство и народ Лаоса всегда оценивают и придают первостепенное значение укреплению великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества с Вьетнамом. Он попросил Вьетнам продолжать делиться своим опытом в поддержании макроэкономической стабильности и построении независимой, самостоятельной экономики.
Стороны договорились поручить министерствам и ведомствам реализовать договоренности, достигнутые в ходе встречи двух политбюро и 47-го заседания Межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом. Основное внимание уделяется развитию сотрудничества в области политики, дипломатии, национальной обороны и безопасности, инвестиций, торговли и транспортного сообщения. Особое внимание следует уделить созданию нового импульса в экономическом, культурном, образовательном, медицинском и научно-технологическом сотрудничестве, повышению эффективности инвестиционного взаимодействия и развитию экономической инфраструктуры Лаоса.
По их словам, великие отношения между Вьетнамом и Лаосом являются бесценным активом для обеих стран, и они подчеркнули важность дальнейшего развития и сохранения этой связи для будущих поколений.
В ходе краткой встречи с Буй Тхань Шоном вице-президент ОАЭ Мансур бен Заид Аль Нахайян напомнил о поездке премьер-министра Фам Минь Тьиня в ОАЭ в октябре 2024 года, отметив, что визит Буй Тхань Шона отражает твердую приверженность Вьетнама реализации соглашений высокого уровня и укреплению отношений между двумя странами.
Со своей стороны Буй Тхань Шон попросил страны активно координировать усилия по воплощению обязательств лидеров в конкретные действия, реализации рамок всеобъемлющего партнерства и ускорению ратификации Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) в целях развития двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, обороны, высоких технологий, зеленого перехода, цифровой трансформации, сельского хозяйства и труда.
Вице-президент ОАЭ подтвердил, что инвестиционным агентствам и фондам его страны было поручено разработать планы сотрудничества в этих областях. В частности, министр инвестиций ОАЭ посетил Вьетнам 7-8 февраля, чтобы обсудить конкретные проекты для будущей совместной работы.
Между тем, на отдельной встрече со своим вьетнамским коллегой заместитель премьер-министра, министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бин Заед Аль Нахайян высоко оценил экономический рост Вьетнама, привлечение инвестиций и реформы системы управления. Он считает участие страны во Всемирном правительственном саммите 2025 года, проводимом ОАЭ, ценным вкладом в успех мероприятия.
В ответ Буй Тхань Шон сказал, что саммит отражает растущее международное влияние ОАЭ в формировании структур управления и поиске творческих решений и политики для создания будущих правительств, особенно в области технологических инноваций и национального управления.
Обе стороны выразили свое удовлетворение позитивным прогрессом в двустороннем сотрудничестве после недавних визитов на высшем уровне. Они отметили увеличение числа обменов делегациями, активизацию продвижения торговли и инвестиций, а также продолжающиеся обсуждения потенциальных инвестиционных проектов между министерствами и деловыми кругами стран.
Официальные лица договорились продолжать наращивать взаимные визиты на всех уровнях и ускорить подписание плана действий по эффективной реализации всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и ОАЭ.
По этому случаю Буй Тхань Шон передал официальные приглашения от высокопоставленных руководителей Вьетнама президенту и премьер-министру ОАЭ посетить Вьетнам в ближайшем будущем.
Поставив перед собой цель довести объем двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов США в ближайшем будущем, обе стороны договорились ускорить утверждение и эффективную реализацию CEPA, стремясь приступить к этому уже в первом квартале этого года. Они также обязались расширять обмены и обмениваться информацией о потенциальных инвестиционных проектах для достижения прорывных проектов сотрудничества в ближайшее время, особенно в таких стратегических секторах, как цифровая трансформация, логистика и возобновляемые источники энергии.
Буй Тхань Шон выразил желание, чтобы ОАЭ поддержали и поделились своим опытом с Вьетнамом в создании институциональных основ и политики для привлечения инвестиций в развитие и функционирование международных финансовых центров в Хошимине и Дананге, а также зон свободной торговли в Бариа-Вунгтау и Хайфоне. Он также попросил ОАЭ оказать содействие в развитии халяльной индустрии Вьетнама и расширении экспорта халяльной продукции в ОАЭ и другие страны региона.
Абдулла бен Заид Аль Нахайян согласился с предложениями Буй Тхань Шона, подчеркнув, что руководство ОАЭ высоко ценит отношения с Вьетнамом, особенно после недавнего визита в ОАЭ премьер-министра Фам Минь Тьиня. Он отметил, что растущие позиции Вьетнама на международной арене, открытая внешняя политика, дружба со всеми странами, а также сильное стремление и решимость к развитию делают Вьетнам одним из важнейших партнеров ОАЭ в регионе.
Подтвердив, что Вьетнам - это рынок с большим потенциалом, молодой и высококвалифицированной рабочей силой и множеством возможностей для привлечения крупных инвестиционных проектов ОАЭ, он также предложил расширить трудовое сотрудничество между двумя странами, учитывая высокий спрос на рабочую силу в ОАЭ и стремление диверсифицировать свою рабочую силу из числа экспатриантов.
Представители двух стран договорились усилить координацию и максимально повысить роль своих министерств иностранных дел. Они запланировали провести в этом году политические консультации для рассмотрения конкретных планов и развития двустороннего сотрудничества во всех областях, а также рассмотреть возможность создания культурных центров в каждой стране для расширения обменов между людьми, культурных связей и взаимопонимания между народами.
Пользуясь случаем, Буй Тхань Шон пригласил Абдуллу бен Заида Аль Нахайяна вновь посетить Вьетнам в удобное для него время, и тот с удовольствием принял приглашение.