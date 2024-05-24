Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с камбоджийскими и сингапурскими коллегами в Токио

Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай (справа) и его камбоджийский коллега Сун Чантол. Фото: ВИA

На встрече с заместителем премьер-министра Камбоджи Сунь Чантолом Ле Минь Кхай выразил свою радость в связи с стабильным развитием двустороннего сотрудничества, особенно в экономическом аспекте, и значительным ростом двусторонней торговли в первом квартале этого года.



Он подтвердил уважение Вьетнамом законных интересов Камбоджи в области национального строительства и развития, включая проект канала Фунан-Течо, в соответствии с дружественными отношениями и соответствующими положениями Комиссии по реке Меконг (MRC).



В этом духе Ле Минь Кхай призвал Камбоджу продолжать тесное сотрудничество с Вьетнамом и MRC для обмена информацией и оценки воздействия проекта на водные ресурсы и экологическую обстановку в бассейне реки Меконг. Это, подчеркнул он, имеет решающее значение для гармонизации интересов прибрежных стран в целях устойчивого развития бассейна и благополучия его жителей.



Сунь Чантол, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей для достижения цели в 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле, добавив, что камбоджийское правительство поощряет вьетнамские инвестиции в Камбоджу.



Оба лидера договорились содействовать визитам и обменам на высоком уровне, в том числе по партийным каналам, и эффективно реализовывать существующие соглашения и механизмы сотрудничества. Они подтвердили свое высокое уважение и приоритетность добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.

