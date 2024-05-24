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Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с камбоджийскими и сингапурскими коллегами в Токио
На встрече с заместителем премьер-министра Камбоджи Сунь Чантолом Ле Минь Кхай выразил свою радость в связи с стабильным развитием двустороннего сотрудничества, особенно в экономическом аспекте, и значительным ростом двусторонней торговли в первом квартале этого года.
Он подтвердил уважение Вьетнамом законных интересов Камбоджи в области национального строительства и развития, включая проект канала Фунан-Течо, в соответствии с дружественными отношениями и соответствующими положениями Комиссии по реке Меконг (MRC).
В этом духе Ле Минь Кхай призвал Камбоджу продолжать тесное сотрудничество с Вьетнамом и MRC для обмена информацией и оценки воздействия проекта на водные ресурсы и экологическую обстановку в бассейне реки Меконг. Это, подчеркнул он, имеет решающее значение для гармонизации интересов прибрежных стран в целях устойчивого развития бассейна и благополучия его жителей.
Сунь Чантол, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей для достижения цели в 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле, добавив, что камбоджийское правительство поощряет вьетнамские инвестиции в Камбоджу.
Оба лидера договорились содействовать визитам и обменам на высоком уровне, в том числе по партийным каналам, и эффективно реализовывать существующие соглашения и механизмы сотрудничества. Они подтвердили свое высокое уважение и приоритетность добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
Он подтвердил уважение Вьетнамом законных интересов Камбоджи в области национального строительства и развития, включая проект канала Фунан-Течо, в соответствии с дружественными отношениями и соответствующими положениями Комиссии по реке Меконг (MRC).
В этом духе Ле Минь Кхай призвал Камбоджу продолжать тесное сотрудничество с Вьетнамом и MRC для обмена информацией и оценки воздействия проекта на водные ресурсы и экологическую обстановку в бассейне реки Меконг. Это, подчеркнул он, имеет решающее значение для гармонизации интересов прибрежных стран в целях устойчивого развития бассейна и благополучия его жителей.
Сунь Чантол, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей для достижения цели в 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле, добавив, что камбоджийское правительство поощряет вьетнамские инвестиции в Камбоджу.
Оба лидера договорились содействовать визитам и обменам на высоком уровне, в том числе по партийным каналам, и эффективно реализовывать существующие соглашения и механизмы сотрудничества. Они подтвердили свое высокое уважение и приоритетность добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
Чтобы поднять вьетнамско-сингапурские отношения на новый уровень, Ле Минь Кхай предложил усилить реализацию рамочного соглашения об экономических связях между Вьетнамом и Сингапуром и Партнерства в области цифровой экономики и зеленой экономики (GDEP). Он также призвал к привлечению высококачественных иностранных инвестиций в развивающиеся технологические секторы, преобразованию вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) в умные, экологически чистые и устойчивые модели и развитию сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки, туризма и обменов между людьми.
Вьетнамский лидер выразил надежду, что обе страны продолжат тесно сотрудничать на международных и региональных форумах, таких как АСЕАН, Организация Объединенных Наций и АТЭС. Он также подчеркнул необходимость создания сильного, сплоченного и жизнеспособного сообщества АСЕАН для поддержания своей роли и решения региональных проблем.
Обе стороны отметили положительные результаты своего сотрудничества, особенно в экономической сфере. Они выразили готовность поднять свои отношения на новую высоту, что потенциально может стать образцом для будущих партнерских отношений в рамках АСЕАН.
Ган Ким Йонг подчеркнул потенциал дальнейшего экономического сотрудничества, выразив желание расширять взаимодействие не только в количественном, но и в качественном отношении. Опираясь на рамки GDEP, он предложил обеим сторонам изучить и запустить проекты в таких развивающихся областях, как передача электроэнергии, водородная энергетика, углеродные кредиты и "зеленые" финансы.