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Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с камбоджийскими и сингапурскими коллегами в Токио

23 мая заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай провел двусторонние встречи со своими коллегами из Камбоджи и Сингапура в рамках рабочей поездки в Токио на 29-ю Международную конференцию по будущему Азии.
  Заместитель премьер-министра Ле Минь Кхай (справа) и его камбоджийский коллега Сун Чантол. Фото: ВИA  
На встрече с заместителем премьер-министра Камбоджи Сунь Чантолом Ле Минь Кхай выразил свою радость в связи с стабильным развитием двустороннего сотрудничества, особенно в экономическом аспекте, и значительным ростом двусторонней торговли в первом квартале этого года.

Он подтвердил уважение Вьетнамом законных интересов Камбоджи в области национального строительства и развития, включая проект канала Фунан-Течо, в соответствии с дружественными отношениями и соответствующими положениями Комиссии по реке Меконг (MRC).

В этом духе Ле Минь Кхай призвал Камбоджу продолжать тесное сотрудничество с Вьетнамом и MRC для обмена информацией и оценки воздействия проекта на водные ресурсы и экологическую обстановку в бассейне реки Меконг. Это, подчеркнул он, имеет решающее значение для гармонизации интересов прибрежных стран в целях устойчивого развития бассейна и благополучия его жителей.

Сунь Чантол, в свою очередь, подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экономических, торговых и инвестиционных связей для достижения цели в 20 миллиардов долларов США в двусторонней торговле, добавив, что камбоджийское правительство поощряет вьетнамские инвестиции в Камбоджу.

Оба лидера договорились содействовать визитам и обменам на высоком уровне, в том числе по партийным каналам, и эффективно реализовывать существующие соглашения и механизмы сотрудничества. Они подтвердили свое высокое уважение и приоритетность добрососедских отношений, традиционной дружбы, всестороннего, устойчивого и долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и Камбоджей.
  Вице-премьер Ле Минь Кай (слева) и его сингапурский коллега Ган Ким Йонг. Фото: ВИА  
На встрече со своим сингапурским коллегой Ган Ким Йонгом Ле Минь Кхай поздравил его с недавним назначением. Он выразил уверенность, что после недавней успешной передачи власти правительство и народ Сингапура добьются еще больших успехов в национальном строительстве и развитии.

Чтобы поднять вьетнамско-сингапурские отношения на новый уровень, Ле Минь Кхай предложил усилить реализацию рамочного соглашения об экономических связях между Вьетнамом и Сингапуром и Партнерства в области цифровой экономики и зеленой экономики (GDEP). Он также призвал к привлечению высококачественных иностранных инвестиций в развивающиеся технологические секторы, преобразованию вьетнамско-сингапурских индустриальных парков (VSIP) в умные, экологически чистые и устойчивые модели и развитию сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки, туризма и обменов между людьми.

Вьетнамский лидер выразил надежду, что обе страны продолжат тесно сотрудничать на международных и региональных форумах, таких как АСЕАН, Организация Объединенных Наций и АТЭС. Он также подчеркнул необходимость создания сильного, сплоченного и жизнеспособного сообщества АСЕАН для поддержания своей роли и решения региональных проблем.

Обе стороны отметили положительные результаты своего сотрудничества, особенно в экономической сфере. Они выразили готовность поднять свои отношения на новую высоту, что потенциально может стать образцом для будущих партнерских отношений в рамках АСЕАН.

Ган Ким Йонг подчеркнул потенциал дальнейшего экономического сотрудничества, выразив желание расширять взаимодействие не только в количественном, но и в качественном отношении. Опираясь на рамки GDEP, он предложил обеим сторонам изучить и запустить проекты в таких развивающихся областях, как передача электроэнергии, водородная энергетика, углеродные кредиты и "зеленые" финансы.


ВИА/ИЖВ

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