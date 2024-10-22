Заместитель премьер-министра Вьетнама встретился с вице-президентом Европейской комиссии

На встрече заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Буй Тханьшона (справа) с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом в Хошимине 21 октября. Фото: ВИA

Буй Тхань Шон сказал представителю ЕК, что Вьетнам высоко ценит свое всеобъемлющее партнерство с ЕС, и выразил удовлетворение позитивными изменениями в их отношениях. Вьетнам - единственная страна АСЕАН, имеющая полноценные рамки сотрудничества с блоком, а соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) дало значительный толчок развитию торговли и инвестиций сторон.



Поскольку Вьетнам и ЕС готовятся отметить 35-летие установления дипломатических отношений в 2025 году, заместитель премьер-министра выразил надежду, что они будут продолжать тесно сотрудничать, чтобы поднять свои связи на новую высоту. Он предложил расширить обмены и контакты на высоком уровне, а также эффективно внедрять механизмы сотрудничества между министерствами и отраслями.



Он отметил, что Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA), вступив в силу, создаст новые возможности для двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, особенно в таких областях, как окружающая среда, «зеленый» переход, цифровая трансформация и циркулярная экономика. Он также призвал ЕК оперативно снять «желтую карточку» с вьетнамского экспорта морепродуктов в рамках системы незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН), способствуя устойчивому развитию рыболовства во Вьетнаме.



По этому случаю Буй Тхань Шон поблагодарил ЕС за постоянную поддержку усилий Вьетнама по устойчивому развитию через основные программы и проекты сотрудничества, а также за своевременную помощь в размере 800 000 евро направленную на то, чтобы помочь вьетнамскому народу оправиться от последствий тайфуна "Яги".



В свою очередь, Схинас высоко оценил экономический и социальный прогресс Вьетнама и отметил, что сотрудничество между Вьетнамом и ЕС имеет значительный потенциал для развития.



Он подтвердил, что в дополнение к позитивным торговым и инвестиционным отношениям ЕС стремится к расширению сотрудничества со страной Юго-Восточной Азии в областях, где она занимает лидирующие позиции, в частности, в области «зеленого» перехода, экологии и борьбы с изменением климата. Схинас также согласился добиваться скорейшей ратификации EVIPA странами-членами ЕС, чтобы создать благоприятные условия для расширения их экономических связей.

В тот же день на встрече с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тапани Тавио заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнам ценит свою традиционную дружбу и многогранное сотрудничество с Финляндией. Он выразил свою радость в связи с недавним прогрессом в двустороннем сотрудничестве в различных областях, включая политику-дипломатию, экономику-торговлю, развитие и образование-обучение.



Он предложил обеим сторонам продолжать поддерживать обмены и контакты на высоком уровне и укреплять связи между министерствами и предприятиями, чтобы в полной мере использовать преимущества EVFTA для развития торговли.

Высоко оценив ратификацию EVIPA парламентом Финляндии, он предложил странам расширить совместную работу в таких потенциальных секторах, как высокие технологии, телекоммуникации, возобновляемые источники энергии, экология, водоочистка и лесопользование.



Отметив сильные стороны Финляндии в сфере образования, чиновник рекомендовал расширять сотрудничество в области развития высококачественных человеческих ресурсов и укреплять связи между учебными заведениями.



Министр Тавио высоко оценил Вьетнам как успешную модель развития в своем регионе и подтвердил желание Финляндии углублять двустороннее сотрудничество, особенно в области борьбы с изменением климата и зеленого перехода - областях, в которых финский бизнес обладает значительным опытом и давно присутствует во Вьетнаме.



Он также договорился расширять сотрудничество в области образования и подготовки кадров, продолжать укреплять всесторонние связи с ЕС, а также проводить обмены и консультации на международных и региональных форумах.



