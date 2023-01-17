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Заместитель премьер-министра высоко оценил дружбу между Вьетнамом и Швейцарией
Он с удовлетворением отметил сильное развитие прекрасной традиционной дружбы между двумя странами за последнее время во всех сферах: от политики, экономики, торговли и инвестиций до науки, культуры, туризма и народной дипломатии на многосторонних форумах.
По словам чиновника, остается достаточно возможностей для двустороннего сотрудничества, особенно в области реагирования на изменение климата, перехода к «зеленой» энергетике и экономики замкнутого цикла, которые являются сильными сторонами Швейцарии и востребованы Вьетнамом.
Похвалив объединения населения двух стран за их координацию в организации народной дипломатии, вклад в укрепление двусторонней дружбы и взаимопонимания, заместитель премьер-министра Ха выразил надежду, что ассоциация будет координировать свои действия с дипломатическими представительствами Вьетнама в стране и вьетнамской общиной в реализации инициатив для развития двустороннего многопланового сотрудничества.
Со своей стороны, Вайль проинформировала заместителя премьер-министра о деятельности своей ассоциации с момента ее основания в 1982 году и подтвердила, что она будет вносить еще больший вклад в дружбу и народную дипломатию.
В тот же день заместитель премьер-министра Ха встретился с представителями вьетнамской общины в Швейцарии.