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Заместитель премьер-министра высоко оценил дружбу между Вьетнамом и Швейцарией

Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял председателя Ассоциации дружбы Швейцария-Вьетнам Анжуску Вайль в Давосе 15 января (по местному времени) в рамках его поездки в Швейцарию на ежегодное зседание Всемирного экономического форума 2023 года. Заместитель премьер-министра Чан Хонг Ха принял председателя Ассоциации дружбы Швейцария-Вьетнам Анжуску Вайль в Давосе 15 января (по местному времени) в рамках его поездки в Швейцарию на ежегодное зседание Всемирного экономического форума 2023 года.

Он с удовлетворением отметил сильное развитие прекрасной традиционной дружбы между двумя странами за последнее время во всех сферах: от политики, экономики, торговли и инвестиций до науки, культуры, туризма и народной дипломатии на многосторонних форумах.

По словам чиновника, остается достаточно возможностей для двустороннего сотрудничества, особенно в области реагирования на изменение климата, перехода к «зеленой» энергетике и экономики замкнутого цикла, которые являются сильными сторонами Швейцарии и востребованы Вьетнамом.

Похвалив объединения населения двух стран за их координацию в организации народной дипломатии, вклад в укрепление двусторонней дружбы и взаимопонимания, заместитель премьер-министра Ха выразил надежду, что ассоциация будет координировать свои действия с дипломатическими представительствами Вьетнама в стране и вьетнамской общиной в реализации инициатив для развития двустороннего многопланового сотрудничества.

Со своей стороны, Вайль проинформировала заместителя премьер-министра о деятельности своей ассоциации с момента ее основания в 1982 году и подтвердила, что она будет вносить еще больший вклад в дружбу и народную дипломатию.

В тот же день заместитель премьер-министра Ха встретился с представителями вьетнамской общины в Швейцарии.

ВИА/ИЖВ

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