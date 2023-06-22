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Заместитель премьер-министра встретился с руководителем французского агентства развития
Ха высоко оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона организовать саммит для поиска новых государственных и частных финансовых источников, способствующих продвижению финансирования на благо развития и реализации целей устойчивого развития (ЦУР).
Он выразил удовлетворение позитивным развитием отношений между Вьетнамом и Францией, особенно в сфере экономики, которая является одним из ключевых столпов стратегического партнерства между двумя странами.
Заместитель премьер-министра высоко оценил роль, которую AFD сыграл в эффективной реализации проектов помощи развитию Вьетнама с 1994 года, особенно в области энергетики, изменения климата и городского транспорта.
Ха предложил AFD продолжать поддерживать и развивать сотрудничество с Вьетнамом в проектах по сокращению выбросов и борьбе с изменением климата, особенно в прибрежных районах и дельте реки Меконг.
Со своей стороны, Лойсон отметила, что участие Ха в саммите свидетельствует о твердых обязательствах и ответственности Вьетнама в присоединении к усилиям международного сообщества по борьбе с изменением климата.
Она была рада обсудить с ним сотрудничество между AFD и Вьетнамом, особенно по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Францией и 30-летнего партнерства между AFD и Вьетнамом.
Она подтвердила, что агентство продолжит проводить исследовательские программы по влиянию изменения климата на местное социально-экономическое развитие (GEMMES), одновременно поддерживая Вьетнам в укреплении разработки политики и передаче технологий, а также предоставляя финансовую помощь в развитии «зеленой» энергетики, возобновляемых источников энергии, «умной» передачи электроэнергии и производстве «зеленого» топлива.
Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетического перехода, особенно в контексте того, что Вьетнам взял на себя твердые обязательства на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26) и присоединился к партнерству по справедливому энергетическому переходу (JETP).
Они также договорились продолжать тесную координацию в реализации экономических проектов, служащих устойчивому развитию Вьетнама.