Заместитель премьер-министра встретился с лаосским коллегой в Нью-Йорке

Заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь. Фото: ВИА

Заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Лаоса Салеумсаем Коммаситом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН 77) в Нью-Йорке 23 сентября.

Заместитель премьер-министра Минь поздравил Салеумсая Коммасита с назначением на пост заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса, и выразил надежду, что лаосский чиновник продолжит давать указания по осуществлению мероприятий по обмену высокопоставленными делегациями в рамках двусторонних механизмов сотрудничества, а также поддерживать министерства и местные органы власти в реализации высоких соглашений между двумя странами.

Обе стороны выразили восхищение развитием особой солидарности между двумя странами, а также многолетним плодотворным двусторонним партнерством и подтвердили, что они всегда уделяют вьетнамско-лаосским отношениям первостепенное значение.

Они продемонстрировали решимость эффективно реализовывать договоренности, достигнутые высшим руководством обеих стран, и итоги 44-го заседания вьетнамско-лаосской межправительственной комиссии.

Они будут продолжать тесно координировать свои действия в организации обменов делегациями на всех уровнях и проведении оставшихся мероприятий Года дружбы и солидарности Вьетнам-Лаос и Лаос-Вьетнам.

Они будут работать над ускорением реализации крупных проектов сотрудничества, укрепляя при этом их координацию и взаимную поддержку на международных, региональных и субрегиональных форумах.



