Заместитель премьер-министра встретился с иностранными официальными лицами, чтобы продвигать связи Вьетнама с партнерами

Вице-премьер Фам Бинь Минь и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на встрече в Нью-Йорке 22 сентября. Фото: ВИА

Постоянный заместитель премьер-министра Фам Бинь Минь принял участие в банкете, устроенном президентом США Джо Байденом, и встретился с высокопоставленными иностранными официальными лицами 22 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН 77) в Нью-Йорке.

На банкете постоянный заместитель премьер-министра Минь поблагодарил Байдена за поддержку вьетнамско-американских отношений на протяжении многих десятилетий.

Он подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает США как одного из самых важных партнеров и что он желает продолжать укреплять свое всестороннее партнерство на благо двух народов и во имя мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Лидер США подчеркнул свое отношение к Вьетнаму, поскольку он был сенатором, добавив, что всегда поддерживает активное развитие двусторонних отношений.

Байден также напомнил об историческом визите генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в США в 2015 году и сказал, что надеется нанести официальный визит во Вьетнам в подходящее время.

В тот же день постоянный заместитель премьер-министра Минь встретился с президентом Маршалловых островов Дэвидом Кабуа.

Обсуждая двустороннее сотрудничество, они предложили обеим сторонам увеличить взаимные визиты на всех уровнях и активизировать связи в областях, в которых обе стороны имеют потенциал, таких как рыболовство, сельское хозяйство, туризм, воздушный транспорт, реагирование на изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

Постоянный заместитель премьер-министра Минь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение Маршалловым островам и благодарен им за поддержку их кандидатуры на важные международные позиции в последние годы. Он попросил страну продолжить отстаивать кандидатуру Вьетнама на место в Совете ООН по правам человека на 2023–2025 гг.

На другой встрече вьетнамский чиновник и министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди высоко оценили активный рост стратегического партнерства двух стран, о чем свидетельствуют гибкие встречи на всех уровнях и большие успехи в экономических и торговых связях.

Они договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно когда в 2023 году страны отметят 10-летие своего стратегического партнерства, эффективно реализовать план действий на 2019–2023 гг. и подготовиться к созданию еще одного на 2024–2028 гг.

Два официальных лица также обменялись мнениями по некоторым региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Они подтвердили поддержку сохранения солидарности и принципов АСЕАН, согласованных по вопросу Восточного моря, а также соблюдения международного права и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Заместитель премьер-министра Минь подчеркнул, что Вьетнам поддерживает Индонезию в успешном председательстве в АСЕАН в 2023 году.

В беседе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман постоянный заместитель премьер-министра Минь выразил удовлетворение прогрессом во всестороннем партнерстве между Вьетнамом и США, рекомендовав обеим сторонам еще больше активизировать дискуссии и диалог на всех уровнях, укреплять связи во всех областях для существенного развития двусторонних отношений.

Он также призвал США продолжать помогать Вьетнаму в урегулировании последствий войны, цифровой трансформации, энергетическом переходе и реагировании на изменение климата.

Шерман сказала, что всестороннее партнерство процветает, отметив, что встречи и обмены делегациями были возобновлены, чтобы помочь сохранить импульс для их связей.

Она высоко оценила усилия вьетнамского правительства по цифровой трансформации, энергетическому переходу и участие в обсуждении Индо-Тихоокеанской экономической основы для процветания. Чиновник также подтвердила готовность своей страны продолжать помогать Вьетнаму в реагировании на изменение климата и урегулировании последствий войны.

На приеме в честь посла США в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Синди Маккейн, постоянный заместитель премьер-министра Минь высоко оценил неустанные усилия ее мужа, покойного сенатора Джона Маккейна, который присоединился к поколениям лидеров стран, чтобы превратить двух бывших врагов в полноправных партнеров друг друга.

Он подчеркнул, что усилия Джона и Синди Маккейн помогли превратить сотрудничество в урегулировании последствий войны в яркое пятно в двусторонних отношениях, способствовать примирению, укрепить доверие между двумя странами и открыли много возможностей для сотрудничества в других областях.

Синди Маккейн выразила гордость тем, что вместе со своим мужем содействует развитию двусторонних отношений.

В качестве посла США в FAOона приветствовала достижения Вьетнама в области сельскохозяйственного развития, реагирования на изменение климата и обеспечения безопасности водных ресурсов в дельте Меконга. Она также призвала Вьетнам поделиться с международным сообществом опытом развития сельского хозяйства.



