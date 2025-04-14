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Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон провёл заседание Национального руководящего комитета по ОПР и льготным заимствованиям
Повышение эффективности использования капитала
По словам заместителя премьер-министра, ускорение освоения капитальных вложений, в том числе средств ОПР и иностранных льготных займов, имеет ключевое значение для мобилизации ресурсов на цели развития страны. Чтобы сохранить высокий темп экономического роста в будущем, необходимо эффективно использовать ОПР.
Тем не менее, в последнее время темпы освоения средств ОПР остаются низкими. В период 2021–2024 годов среднегодовой уровень освоения составлял лишь 52%. За первые четыре месяца 2025 года этот показатель достиг лишь 4,6%, тогда как средний показатель освоения государственных инвестиций за первые три месяца по стране составляет около 8%. Рабочие группы правительства, проводившие проверки и мониторинг освоения государственных инвестиций в министерствах, ведомствах и на местах, выявили ряд ограничений и проблем в управлении и использовании ОПР и льготных заимствований. Причины — как объективные, так и субъективные, при этом основная часть проблем носит субъективный характер.
Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон отметил, что в будущем Вьетнам сосредоточит усилия на реализации проектов с крупными объемами ОПР, высокой льготностью и короткими сроками реализации, одновременно сокращая административные процедуры. Особое внимание будет уделено инфраструктурным проектам в области железнодорожного и воздушного транспорта, а также борьбе с изменением климата. Он предложил как можно скорее подготовить ряд приоритетных проектов, необходимых для страны, чтобы оперативно обсудить их с партнёрами.
Он поручил Министерству финансов учесть высказанные мнения, обновить доклад и качественно подготовить предстоящее заседание Комитета с иностранными донорами в начале мая. Кроме того, Министерство должно возглавить работу по координации с другими органами для внесения предложения Премьер-министру об обновлении состава Комитета до 18 апреля, а также завершить разработку нормативных документов, устраняющих институциональные барьеры. В частности, следует подготовить проекты новых постановлений, которые заменят Постановление №114/2021/NĐ-CP и Постановление №20/2023/NĐ-CP по вопросам управления и использования ОПР и иностранных льготных кредитов по упрощённым процедурам, и представить их Правительству до 30 апреля.
Министерство должно пересмотреть данные постановления с целью расширения децентрализации, усиления ответственности и упрощения процедур, с чётким разграничением задач, полномочий, ответственности и ролей инвесторов для обеспечения прозрачности и эффективности мониторинга и реализации проектов.
Параллельно, Министерство финансов должно срочно возглавить процесс совместной подготовки предложений Правительству по внесению изменений в соответствующие законы, такие как Закон о государственных инвестициях, Закон о государственном бюджете и Закон об управлении государственным долгом. Изменения должны быть конкретными и направленными на устранение затруднений, с которыми сталкиваются действующие проекты.
Министерству иностранных дел поручено пересмотреть текущие проблемы, подготовить предложения по внесению изменений в отдельные положения Закона о международных договорах с целью сокращения процедур, особенно при подписании международных соглашений, связанных с ОПР и льготными заимствованиями.
Медленное освоение средств связано с рядом затруднений и несоответствий
Заместитель министра финансов Чан Куок Фыонг сообщил, что общий объём заимствований по линии ОПР и льготных внешних кредитов в период 2021–2024 годов составил 3 316,59 млн долларов США. В 2025 году Вьетнам оперативно приступил к переговорам и подписанию новых кредитных соглашений. В частности, за первые четыре месяца года завершены переговоры по займам на сумму 413,84 млн долларов США для пяти проектов, а также подписаны три рамочных соглашения с Германией, Австрией и Испанией на период 2025–2030 годов.
На сегодняшний день достигнута принципиальная договорённость с международными партнёрами о подписании кредитных соглашений по 23 проектам и одному бюджету-поддерживающему займу (от Правительства Японии). Таким образом, в 2025 году планируется подписать соглашения на общую сумму около 1 476 млн долларов США.
Среди трудностей и проблем, отмеченных заместителем министра финансов, — правовые несоответствия, а также расхождения в политике и процедурах между Вьетнамом и международными донорами. Проекты, финансируемые за счёт средств ОПР и льготных заимствований, должны одновременно соответствовать как вьетнамскому законодательству, так и требованиям доноров. Это особенно актуально в отношении процедур государственных закупок, политики в сфере охраны окружающей среды и общества, освобождения земель и переселения. Процедуры сторон зачастую различаются и не всегда гармонизированы.
На заседании представители министерств, ведомств и местных органов власти провели всесторонний анализ текущего состояния управления и использования средств ОПР и льготных заимствований. По итогам была выработана стратегия по совершенствованию институциональной базы, распределению и освоению средств, а также идентифицированы основные трудности, причины и ответственность соответствующих органов, с предложением конкретных мер по их устранению.