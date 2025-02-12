НОВОСТИ
Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон принимает участие в саммите мировых правительств в Дубае
Помимо участия в саммите, Буй Тхань Шон планирует провести ряд двусторонних мероприятий в ОАЭ с 11 по 13 февраля.
В ходе саммита заместитель министра иностранных дел выступит с важным докладом на сессии, посвященной использованию цифровых инноваций и возобновляемых источников энергии для обеспечения экономического роста и конкурентоспособности стран с развивающейся экономикой. Он также выступит на сессии, посвященной действиям по достижению целей тысячелетия, с особым акцентом на опыт и достижения Вьетнама в реализации Целей устойчивого развития. Кроме того, в кулуарах саммита он встретится с лидерами различных стран, международных организаций и крупных технологических и инновационных компаний.
У Буй Тхань Шона также запланированы встречи с высокопоставленными руководителями ОАЭ, главами инвестиционных фондов и крупных корпораций для обсуждения путей эффективного выполнения обязательств и соглашений о сотрудничестве, а также максимального использования возможностей двустороннего сотрудничества для ускорения развития страны.
Всемирный саммит правительств проводится ОАЭ ежегодно с 2013 года под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ. На форуме собираются лидеры правительств, руководители крупнейших корпораций и ученые, чтобы обсудить решения и политику для будущих правительств, технологические инновации и национальное управление. В этом году в саммите примут участие более 30 глав государств и правительств, более 400 министров, тысячи лидеров индустрии, ученых и политиков из более чем 140 стран, а также представители более 80 международных, региональных и межправительственных организаций.
Уже третий год подряд темой саммита является «Формирование будущего правительств». В центре дискуссий будут шесть ключевых тем: эффективное управление и подотчетность; финансирование будущего и глобальная экономика; изменение климата, смягчение последствий кризиса и жизнеспособные города; будущее, ориентированное на человека, и наращивание потенциала; трансформация глобального здравоохранения; новые границы и будущее.
На саммите мировых правительств 2025 будут рассмотрены стратегии повышения прозрачности и эффективности работы правительства, содействия устойчивому экономическому росту, повышения устойчивости городов к последствиям изменения климата и обеспечения готовности систем здравоохранения к глобальным вызовам. Также будут обсуждаться вопросы влияния новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления и биотехнологии, и оценки того, как правительства могут использовать эти инновации.