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Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон: Вьетнам дорожит отношениями с Чили
Он предложил обеим сторонам координировать усилия по организации и обеспечению успеха визитов на высшем уровне, укреплять торговые и инвестиционные отношения на основе сильных сторон Вьетнама и Чили и в полной мере использовать возможности, предоставляемые всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также двусторонним соглашением о свободной торговле.
Две страны должны облегчить доступ на рынки для товаров, являющихся сильными сторонами друг друга, таких как электроника, продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства и расширить деловые связи между двумя сторонами, чтобы вскоре увеличить ежегодный объем двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов США с нынешних 2 миллиардов долларов США.
В ходе визита министр иностранных дел Чили поделился результатами своих переговоров с рядом вьетнамских министерств и ведомств, предложив Вьетнаму рассмотреть возможность упрощения процедуры лицензирования импорта чилийской сельскохозяйственной продукции в страну Юго-Восточной Азии, а также содействовать обмену деловыми делегациями между двумя странами.
Он выразил надежду Чили на укрепление сотрудничества с Вьетнамом и поддержку его в укреплении отношений с латиноамериканским регионом. Он подтвердил, что Чили готова сотрудничать с вьетнамской стороной в организации визитов на высоком уровне, чтобы поднять вьетнамско-чилийские связи на новый уровень.
В тот же день чилийский дипломат также встретился с секретарем Центрального комитета партии, заведующим Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом и председателем Торгово-промышленной палаты Вьетнама Фам Тан Конгом.