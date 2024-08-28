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Заместитель премьер-министра Буй Тхань Шон: Вьетнам дорожит отношениями с Чили

27 августа в Ханое заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнам придает большое значение дальнейшему укреплению и развитию традиционной дружбы с Чили, которая была основана покойными президентами Хо Ши Мином и Сальвадором Альенде и культивируется многими поколениями лидеров и народов двух стран на протяжении последних пяти десятилетий.
 
  Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и министр иностранных дел Чили Альберто Ван Клаверен. Фото: Министерство иностранных дел  
На приеме в честь министра иностранных дел Чили Альберто Ван Клаверена, который находится в Ханое с официальным визитом 25-27 августа, Буй Тхань Шон сказал, что Вьетнам стремится к дальнейшему углублению всеобъемлющего партнерства с Чили и будет осуществлять конкретные меры по развитию двусторонних связей в области политики и дипломатии, торговли и инвестиций, сельского хозяйства, культуры, туризма и обмена между людьми.

Он предложил обеим сторонам координировать усилия по организации и обеспечению успеха визитов на высшем уровне, укреплять торговые и инвестиционные отношения на основе сильных сторон Вьетнама и Чили и в полной мере использовать возможности, предоставляемые всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также двусторонним соглашением о свободной торговле.

Две страны должны облегчить доступ на рынки для товаров, являющихся сильными сторонами друг друга, таких как электроника, продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства и расширить деловые связи между двумя сторонами, чтобы вскоре увеличить ежегодный объем двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов США с нынешних 2 миллиардов долларов США.

В ходе визита министр иностранных дел Чили поделился результатами своих переговоров с рядом вьетнамских министерств и ведомств, предложив Вьетнаму рассмотреть возможность упрощения процедуры лицензирования импорта чилийской сельскохозяйственной продукции в страну Юго-Восточной Азии, а также содействовать обмену деловыми делегациями между двумя странами.

Он выразил надежду Чили на укрепление сотрудничества с Вьетнамом и поддержку его в укреплении отношений с латиноамериканским регионом. Он подтвердил, что Чили готова сотрудничать с вьетнамской стороной в организации визитов на высоком уровне, чтобы поднять вьетнамско-чилийские связи на новый уровень.

В тот же день чилийский дипломат также встретился с секретарем Центрального комитета партии, заведующим Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунгом и председателем Торгово-промышленной палаты Вьетнама Фам Тан Конгом.

ВИА/ИЖВ

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