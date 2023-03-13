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Заместитель председателя НC Нгуен Дык Хай принимает посла Кореи во Вьетнаме
Нгуен Дык Хай сказал, что в настоящее время Корея продолжает удерживать позицию номер один по объему прямых инвестиций (накоплено до 82,2 млрд долларов США); номер два по сотрудничеству в целях развития, туризму и труду; номер три по объему торгового сотрудничества (до 88 млрд в 2022 г.).
Нгуен Дык Хай с удовлетворением отметил, что корейские власти всегда придавали большое значение развитию вьетнамско-корейских отношений и рассматривали Вьетнам в качестве ключевого партнера в реализации «Стратегии Индийского — Тихого океана» и «Инициативы солидарности Корея-АСЕАН» администрации президента Юн Сук Ёля.
Что касается сотрудничества между двумя Национальными собраниями, заместитель председателя НС Нгуен Дык Хай отметил, что отношения между НС двух стран развиваются хорошо, было достигнуто много практических достижений в духе соглашения о сотрудничестве между двумя странами, подписанного в июле 2013 г. Стороны поддерживали обмен делегациями высокого уровня, особенно официальный визит в Корею в декабре 2021 года председателя НС Выонг Динь Хюэ и визит во Вьетнам в январе 2023 года председателя НС Кореи Ким Джин Пё, высоко оценил роль парламентской группы дружбы в отношениях между двумя законодательными органами.
Поблагодарив заместителя председателя НС Нгуен Дык Хай за то, что он нашел время для приема делегации, посол О Ёнджу подчеркнула, что в 2022 году Вьетнам и Корея повысили уровень своих отношений до «Всеобъемлющего стратегического партнерства», с тех пор сотрудничество между двумя странами постоянно развивалось во всех областях, в которых парламентское сотрудничество играет новаторскую роль.
Посол О Ёнджу сказала, что корейские лидеры всегда хотят развивать сотрудничество с Вьетнамом. Совсем недавно в поздравительном письме президенту Во Ван Тхыонгу президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил свое восхищение достижениями, достигнутыми двумя странами во многих областях, в то же время подтверждая важность и желание продвигать всестороннее стратегическое партнерство между Вьетнамом и Кореей.
Посол РК подчеркнула, что Национальное собрание двух стран играет важную роль в дальнейшем развитии отношений сотрудничества между двумя странами во многих областях: экономике, торговле, культуре, образовании, энергетике, транспорте. Посол выразил надежду что Национальное собрание Вьетнама будет продолжать поддерживать и рассматривать возможность устранения трудностей и препятствий для создания благоприятных условий для корейской инвестиции и бизнеса во Вьетнаме, способствуя экономическому развитию и укреплению тесных отношений между двумя странами.
Отметив конкретные рекомендации посла по механизмам и политике для корейских компаний по инвестированию во Вьетнаме, Нгуен Дык Хай сказал, что НС Вьетнама направит его рекомендации соответствующим агентствам для решения.