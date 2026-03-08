Заместитель Председателя НС Чан Куанг Фыонг проверил подготовку к выборам в провинции Анзянг

Заместитель председателя НС, генерал-полковник Чан Куанг Фыонг выступает с руководящим указанием (Фото: ВИА)

По информации Избирательной комиссии провинции Анзянг, комиссия организовала серьёзное изучение и реализацию руководящих документов центральных органов, прежде всего Директивы №46-CT/TW Политбюро, Директивы №28/CT-TTg Премьер-министра, а также документов Министерства общественной безопасности и Министерства обороны, касающихся руководства и организации выборов. В ходе реализации всех направлений работы политическая безопасность и общественный порядок на территории провинции в целом остаются стабильными, не возникло сложных инцидентов, способных повлиять на проведение выборов.

Будучи приграничной территорией со стратегически важным значением в сфере обороны и безопасности, полиция провинции Анзянг в тесном взаимодействии с местными органами власти определила 2 712 избирательных участков. На данный момент завершена проверка списков избирателей, и их общее число по всей провинции превышает 3,6 млн человек. Процедура согласования и выдвижения кандидатов в депутаты НС XVI созыва и Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов проводится в соответствии с установленными правилами; негативных общественных реакций не возникло. Работа по защите государственной тайны и обеспечению кибербезопасности осуществляется строго и системно; своевременно пресекаются и опровергаются ошибочные и враждебные взгляды, одновременно усиливается распространение позитивной информации о выборах.

Особо отмечается, что 100% офицеров и военнослужащих вооружённых сил провинции получили соответствующие указания, поддерживают постоянную боевую готовность и регулярно проводят тренировки по отработке действий в возможных чрезвычайных ситуациях.

Заместитель Председателя НС Чан Куанг Фыонг отметил и высоко оценил подготовительную работу к выборам со стороны Постоянного бюро парткома провинции и Избирательной комиссии провинции Анзянг, одновременно потребовав продолжить строгое выполнение указаний ЦК КПВ, Министерства общественной безопасности и Министерства обороны по обеспечению безопасности и общественного порядка, чтобы выборы депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов прошли успешно.

Провинции рекомендовано активизировать информационно-разъяснительную работу, чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор достойных кандидатов, обладающих необходимыми моральными и профессиональными качествами и соответствующих установленной структуре представительства в НС XVI созыва и Народных советах всех уровней на срок 2026–2031 годов.

Заместитель Председателя НС также отметил, что Анзянг имеет особую специфику как прибрежная и островная территория: здесь насчитывается более 3 600 рыболовных судов, регулярно ведущих промысел в открытом море, и тысячи рыбаков. В связи с этим провинции следует рассмотреть возможность использования пограничных контрольных пунктов в качестве «передвижных избирательных урн», чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан даже тогда, когда рыбаки находятся в море. Для пожилых людей и граждан с ограниченной мобильностью избирательные комиссии должны предусмотреть доставку переносных урн непосредственно к месту их проживания.

Что касается обеспечения безопасности и общественного порядка, заместитель Председателя НС потребовал от соответствующих сил тщательно отработать сценарии реагирования по принципу «чётко определённые люди, задачи и сроки», усилить работу по мониторингу ситуации, рассмотрению жалоб и обращений граждан, профилактике и пресечению действий, направленных на срыв выборов, а также обеспечить абсолютную безопасность и стабильность во время голосования на территории провинции.

Кроме того, он подчеркнул необходимость научно и рационально организовать размещение избирательных участков, чтобы избежать скопления людей и заторов в часы наибольшей активности избирателей.