НОВОСТИ
Заместитель Председателя НС Чан Куанг Фыонг встретился с руководителями Палаты представителей и Палаты советников Японии
Заместитель Председателя НС предложил активизировать обмены между парламентами двух стран, в частности регулярные контакты между группами/союзами дружбы парламентариев, а также между профильными комитетами; поделиться опытом законотворчества и парламентского контроля в сферах нетрадиционной безопасности, таких как кибербезопасность, цифровая трансформация, реагирование на стихийные бедствия. Он также выразил надежду на поддержку со стороны японского парламента в деле укрепления связей в области подготовки высококвалифицированных кадров и создания благоприятных условий для вьетнамских трудящихся в Японии.
Председатель Палаты представителей Нукага отметил, что на основе прекрасных отношений и общих ценностей сотрудничество Японии и Вьетнама обладает большим потенциалом для дальнейшего развития. Он подчеркнул, что Вьетнам является одним из ключевых партнёров Японии в реализации политики в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна; что динамичное развитие Вьетнама и вьетнамско-японских отношений способствует стабильности и процветанию региона. Он выразил согласие по поводу дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и подтвердил готовность Японии поддерживать всё более успешное развитие Вьетнама.
По этому случаю заместитель Председателя НС Чан Куанг Фыонг передал Председателю Палаты представителей Нукаге приглашение от Председателя Национального собрания Чан Тхань Мана посетить Вьетнам с визитом в ближайшее время.
В тот же день в здании Палаты советников заместитель Председателя НС Чан Куанг Фыонг провёл переговоры с Вице-председателем Палаты советников Японии Тэцууро Фукуямой. Стороны договорились продолжать эффективно реализовывать договорённости и обязательства, достигнутые на высшем уровне, включая Соглашение о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Палатой советников Японии, подписанное во время официального визита Председателя НС Чан Тхань Мана в Японию в декабре 2024 года; совместно содействовать сотрудничеству во всех областях — экономика, оборона и безопасность, инвестиции, торговля и туризм, наука, технологии, цифровая и зелёная трансформация, искусственный интеллект, полупроводники и др. Вице-председатель Палаты советников подчеркнул важность активизации обменов на высоком уровне и межпарламентских контактов, отметив, что визит заместителя Председателя НС Чан Куанг Фыонга в Японию имеет важное значение для укрепления дружественных и партнёрских отношений между Японией и Вьетнамом.
Во время встреч заместитель председателя Японо-вьетнамского союза парламентариев, депутат Палаты представителей Аояги поделился своими чувствами в деле развития отношений с Вьетнамом на протяжении последних 18 лет и выразил надежду на дальнейшее углубление культурного сотрудничества, обменов между народами и подготовки высококвалифицированных кадров в будущем.