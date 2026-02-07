Заместитель Председателя НС Нгуен Тхи Тхань проверила ход избирательной работы в провинции Тэйнинь



6 февраля рабочая делегация Национального избирательного совета во главе с заместителем Председателя Национального собрания (НС) Нгуен Тхи Тхань провела проверку и надзор за подготовкой и проведением выборов депутатов НС XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок полномочий 2026–2031 годов в провинции Тэйнинь.



На рабочей встрече Нгуен Хонг Тхань, заместитель председателя Народного комитета провинции, заместитель председателя Избирательного комитета провинции Тэйнинь, сообщил, что работа по руководству, управлению и координации выполнения задач по подготовке к выборам осуществляется всеми уровнями и ведомствами провинции строго и в установленные сроки. Ключевые направления, включая сбор мнений избирателей по месту проживания в отношении кандидатов, составление и вывешивание списков избирателей, организацию встреч кандидатов с избирателями и предвыборной агитации, проведение конференций по согласованию кандидатов, были обеспечены необходимыми условиями и реализованы в соответствии с установленными правилами. Информационно-разъяснительная работа проводится по плану; общественный порядок и безопасность в ходе выборов обеспечены, сложных ситуаций, жалоб или обращений, связанных с выборами, не зафиксировано.

Вместе с тем, при прогнозируемом числе избирателей свыше 2,6 млн человек, печать избирательных удостоверений (с подписью и печатью), печать списков для сверки при голосовании, подтверждения факта участия в голосовании и обобщения количества бюллетеней по сравнению со списками избирателей без применения программного обеспечения или вспомогательных инструментов может вызвать трудности в учёте и отчётности.



В этой связи провинция предложила Национальному избирательному совету дополнить программное обеспечение для поддержки печати избирательных удостоверений и проверки статуса участия избирателей в голосовании; одновременно предложено поручить Министерству общественной безопасности координацию печати избирательных удостоверений либо предоставление списков избирателей в электронном формате избирательным комитетам коммун и кварталов для последующего извлечения данных и печати. Провинция также внесла предложение рассмотреть вопрос об увеличении уровня финансовой поддержки для более эффективного проведения избирательной работы.



В провинции Тэйнинь создано 5 избирательных округов по выборам депутатов НС XVI созыва, в рамках которых будут избраны 15 депутатов; 27 избирательных округов по выборам депутатов Народного совета провинции с избранием 81 депутата; 634 избирательных округа на уровне общин и кварталов с избранием 2 059 депутатов Народных советов общинного уровня.



К настоящему времени в провинции Тэйнинь завершены первое и второе консультативные совещания, по итогам которых согласован предварительный список из 20 кандидатов в депутаты НС XVI созыва; 139 кандидатов в депутаты Народного совета провинции на срок полномочий 2026–2031 годов; а также около 4 000 кандидатов в депутаты Народных советов общинного уровня.