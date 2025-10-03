НОВОСТИ
Заместитель Председателя НС Нгуен Дык Хай с визитом в Греции
30 сентября, в здании парламента Греции, состоялись переговоры между Заместителем Председателя НС Нгуен Дык Хаем и Первым заместителем Председателя парламента Иоаннисом Плакиотакисом.
В ходе переговоров Нгуен Дык Хай подтвердил, что Вьетнам всегда придаёт большое значение развитию дружественных отношений и многопланового сотрудничества с Грецией; подчеркнул решимость Государства и Национального собрания Вьетнама углублять сотрудничество между законодательными органами двух стран и укреплять дружбу в целом.
Первый заместитель Председателя парламента Греции высоко оценил значение визита Нгуен Дык Хая как первого обмена делегациями на уровне руководства парламентов за более чем 10 лет, приуроченного к 50-летию установления дипломатических отношений (1975–2025 гг.). Он подчеркнул, что Вьетнам является важнейшим партнёром Греции в Юго-Восточной Азии, и подтвердил стремление к всеобъемлющему развитию сотрудничества как по линии парламентов, так и на уровне правительств.
Стороны выразили удовлетворение положительными результатами взаимодействия между парламентами и странами в целом; договорились о расширении обмена делегациями высокого уровня и активизации контактов между парламентскими группами дружбы, с целью обмена опытом в области законодательства, надзора и совершенствования правовой базы для развития сотрудничества в сферах с большим потенциалом: труд, возобновляемая энергетика, зелёный переход, цифровая трансформация, финтех, морской транспорт; поддерживать существующие механизмы двустороннего сотрудничества, поддерживать инициативы друг друга, укреплять координацию на многосторонних и международных форумах, а также на региональных и всемирных межпарламентских форумах, таких как МПС, АСЕП, АПФ, чтобы способствовать миру, сотрудничеству и развитию в регионе и мире.
Заместитель Председателя НС Нгуен Дык Хай предложил рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве между парламентами двух стран; подтвердил готовность Вьетнама стать мостом между парламентом Греции и Межпарламентским советом АСЕАН (АИПА).
Лидеры двух Национальных собраний договорились содействовать правительствам двух стран в эффективной реализации подписанных документов о сотрудничестве, особенно в области сохранения культурного наследия, управления туризмом и т. д.; выполнять обязательства, достигнутые в ходе визитов и контактов на высоком уровне, такие как отмена виз для вьетнамских специалистов в области высоких технологий и возможность открытия прямого авиасообщения между Вьетнамом и Грецией; содействовать заключению новых соглашений о сотрудничестве в области налогообложения, трудовых отношений, морских перевозок и т. д. с целью создания правовой основы для углубления двусторонних отношений.
1 октября, в офисе Вице-президента Греции состоялась встреча Заместителя Председателя НС Нгуен Дык Хая с Вице-президентом Греции Костантиносом Хацидакисом.
На встрече Нгуен Дык Хай предложил, чтобы Греция содействовала скорейшей ратификации оставшимися восемью странами ЕС Соглашения о защите инвестиций (EVIPA), что создаст благоприятные условия для греческих предприятий, работающих и планирующих работать во Вьетнаме.
Стороны договорились продолжать активизировать обмен делегациями и контакты на разных уровнях, особенно высоком, а также тесно сотрудничать и поддерживать друг друга на многосторонних и международных форумах, в частности в рамках ООН и партнёрства АСЕАН – ЕС. Было подчеркнуто значение расширения сотрудничества в сферах культуры, взаимодействия между регионами, туризма, сохранения наследия и организации художественных мероприятий в обеих странах, особенно по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.
По этому случаю Нгуен Дык Хай пригласил руководство Греции принять участие в Церемонии открытия подписания Конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, которая состоится в Ханое 25–26 октября 2025 года. Вице-президент выразил уверенность в успешном проведении мероприятия и отметил его значимость для международных усилий по противодействию киберпреступности.
Костантинос Хацидакис подчеркнул, что между двумя странами существует значительный потенциал сотрудничества, особенно в области инфраструктуры, развития чистой энергетики и морских перевозок. Он отметил, что Греция заинтересована в экспорте во Вьетнам высококачественной сельскохозяйственной продукции, включая мёд, мясо и киви.
Обе стороны подтвердили важность соблюдения международного права, обеспечения безопасности и свободы судоходства и авиации в регионе, а также мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, прежде всего Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).
В завершение встречи Нгуен Дык Хай пригласил Костантиноса Хацидакиса посетить Вьетнам с официальным визитом, и Вице-президент Греции с благодарностью принял приглашение.
2 октября в Штаб-квартире Коммунистической партии Греции Заместитель Председателя НС Нгуен Дык Хай провёл встречу и переговоры с Генеральным секретарём Коммунистической партии Греции Димитриосом Куцумбасом.
В ходе встречи Нгуен Дык Хай выразил уверенность, что Коммунистическая партия Греции и впредь будет укреплять свои позиции и роль на политической арене страны; подчеркнул надежду, что 22-й съезд КПГ пройдёт успешно и выработает программу деятельности партии в интересах греческих трудящихся и народа Греции в целом.
Генсекретарь КПГ подтвердил свою готовность активно содействовать этому процессу, особенно в части продвижения обменов делегациями, встреч, обмена информацией и опытом, а также координации взаимной поддержки в многосторонних межпартийных механизмах. Он поблагодарил за приглашение Заместителя Председателя НС и выразил желание в скором времени вновь посетить Вьетнам.
3 октября, делегация НС посетила Посольство Вьетнама в Афинах и встретилась с представителями вьетнамской общины. В рамках мероприятия состоялась презентация первого тома книги «Избранные статьи Президента Хо Ши Мина (1920–1960)», переведённого на греческий язык при содействии Посольства Вьетнама, группы Newstar и издательства The World Publishing House.
Также в рамках визита Нгуен Дык Хай провёл рабочие встречи с Председателем Счётной палаты Греции Сотирией Ндуни, Почётным консулом Вьетнама в Пирее Гавриилом Петридисом; встретился с Группой депутатов дружбы Греция – Вьетнам под председательством заместителя председателя парламента Греции Георгиоса Георгандаса, членов Группы и заместителя председателя Группы депутатов дружбы Греция – Вьетнам Теодороса Караоглу; посещение здания парламента Греции; посещение ряда объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.