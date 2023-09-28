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Заместитель председателя НС Вьетнама посетил Казахстан
Состоялись также встречи с заместителем председателя Мажилиса Альбертом Рау и заместителем председателя Сената Казахстана Жакипом Асановым, а также с заместителем премьер-министра Казахстана Сериком Жумангариным и председателем Агентства по борьбе с коррупцией Казахстана Асхатом Жумагали. Он также встретился с сотрудниками посольства Вьетнама в Казахстане и представителями вьетнамской общины в стране, посетил город Алматы.
На переговорах и встречах заместитель председателя НС Динь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с традиционными друзьями, включая Казахстан, и поблагодарил Казахстан за поддержку государства и народа Вьетнама во время прошлой борьбы за независимость и нынешнего национального строительства и обороны. Он подтвердил, что Вьетнам заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Казахстаном во всех областях на благо обоих народов.
Он отметил прогресс в двусторонних отношениях, особенно после визита во Вьетнам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в прошедшем августе, и высоко оценил взаимную поддержку и координацию, которую обе стороны демонстрируют в международных организациях и на многосторонних форумах, особенно в ООН.
Казахстанские официальные лица приветствовали визит заместителя председателя НС Вьетнама, который, по их мнению, будет способствовать укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами в целом и двумя законодательными органами в частности.
Казахстанские официальные лица приветствовали визит заместителя Председателя НС Вьетнама, который, по их мнению, будет способствовать укреплению дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами в целом и двумя законодательными органами в частности.
Они подтвердили, что Казахстан рассматривает Вьетнам как ведущего важного партнера в Юго-Восточной Азии и надеется на укрепление партнерства с ним по всем каналам и во всех областях, особенно в экономике, торговле и инвестициях.
Стороны согласились, что у двух стран имеются широкие возможности для укрепления экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества и оптимизации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для достижения двустороннего товарооборота в размере 1 млрд. долл. США. По их словам, обе страны обладают высоким потенциалом сотрудничества в других областях, таких как логистика, транспорт, финансы, цифровая трансформация, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых, и обещают обеспечить благоприятные условия для поиска компаниями инвестиционных возможностей на рынке друг друга и создания совместных предприятий в области швейной и текстильной промышленности и переработки.
Казахстанские лидеры подчеркнули, что, находясь в центре Евразийского региона, Казахстан стремится укреплять сотрудничество с Вьетнамом в области транспорта и железных дорог, используя транснациональные железнодорожные маршруты и прямые авиарейсы между двумя странами для увеличения товарообмена между Вьетнамом и Казахстаном в частности и странами ЕАЭС в целом, а также перевалки товаров в Европу по транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Казахстан также стремится к укреплению двустороннего сотрудничества в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта и высокотехнологичных финансов, пообещав устранить препятствия и обеспечить оптимальные условия для партнерства предприятий двух сторон, а также поддержать вьетнамские фирмы в инвестировании в такие сильные области Казахстана, как переработка, швейная промышленность, сельское хозяйство, финансы и банковское дело. По их словам, Казахстан желает увеличить экспорт зерновых, пшеницы и нефтехимической продукции во Вьетнам.
Стороны согласились, что подписание соглашения об освобождении от виз граждан с обычными паспортами и открытие прямых авиарейсов между Вьетнамом и Казахстаном (из Камрань в Алматы и Астану) будет способствовать развитию двустороннего партнерства в области торговли, туризма и обменов между людьми.
Что касается парламентского сотрудничества, то обе стороны договорились развивать связи между законодательными органами двух стран как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Они договорились увеличить обмен делегациями и продолжать поддерживать друг друга на многосторонних парламентских форумах, а также усилить контроль за выполнением соглашений, подписанных во время визита президента Токаева во Вьетнам, и других важных соглашений между двумя странами.
Во время своего пребывания в стране заместитель председателя НС Динь также присутствовал на открытии демонстрационного зала вьетнамских потребительских товаров.