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Заместитель председателя НС Вьетнама выразил соболезнования в связи с терактом в Москве
«Вьетнам решительно осуждает все формы террористических актов и верит, что виновные понесут заслуженное наказание. Мы желаем семьям погибших поскорее преодолеть это горе и утрату».
Нгуен Дык Кхай выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших, а также на мир, счастье и развитие народа и страны России.
В тот же день многие делегации министерств, отраслей, общественных организаций и частных лиц посетили российское посольство, чтобы выразить соболезнования.
Делегация Вьетнамского информационного агентства во главе с генеральным директором Ву Вьет Чангом также пришла почтить память погибших и оставить запись в книге соболезнований.
Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта в Крокус Сити Холле в конце 22 марта погибли по меньшей мере 139 человек, и эта цифра может продолжать расти. Между тем, по данным органов здравоохранения, 182 человека получили ранения. Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо подозреваемых в непосредственной причастности к стрельбе.
23 марта исполняющая обязанности президента государства Во Тхи Ань Суан направила соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с большими жертвами в результате нападения, а премьер-министр Фам Минь Тьинь - своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. Тем временем председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил послания председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину.
Министр иностранных дел Буй Тхань Шон также выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову.
Посольство России в Ханое открывает книгу соболезнований с 25 по 27 марта, в эти дни книги соболезнований также открывают Генеральные консульства России в городах Дананг и Хошимин.