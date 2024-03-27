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НОВОСТИ

Заместитель председателя НС Вьетнама выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

26 марта заместитель председателя Национального собрания (НС) Нгуен Дык Кхай пришел в посольство России в Ханое, чтобы почтить память погибших и выразить соболезнования в связи с жертвами террористического акта в Крокус Сити Холле в Подмосковье 22 марта вечером. В книге соболезнований Нгуен Дык Кхай написал: «Мы были крайне потрясены известием о варварском теракте 22 марта 2024 года. НС и народ Вьетнама искренне выражают глубочайшие соболезнования государству, Федеральному Собранию и народу России».

«Вьетнам решительно осуждает все формы террористических актов и верит, что виновные понесут заслуженное наказание. Мы желаем семьям погибших поскорее преодолеть это горе и утрату».

Нгуен Дык Кхай выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших, а также на мир, счастье и развитие народа и страны России.

В тот же день многие делегации министерств, отраслей, общественных организаций и частных лиц посетили российское посольство, чтобы выразить соболезнования.

Делегация Вьетнамского информационного агентства во главе с генеральным директором Ву Вьет Чангом также пришла почтить память погибших и оставить запись в книге соболезнований.

Следственный комитет России сообщил, что в результате теракта в Крокус Сити Холле в конце 22 марта погибли по меньшей мере 139 человек, и эта цифра может продолжать расти. Между тем, по данным органов здравоохранения, 182 человека получили ранения. Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо подозреваемых в непосредственной причастности к стрельбе.

23 марта исполняющая обязанности президента государства Во Тхи Ань Суан направила соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с большими жертвами в результате нападения, а премьер-министр Фам Минь Тьинь - своему российскому коллеге Михаилу Мишустину. Тем временем председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил послания председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко и председателю Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину.

Министр иностранных дел Буй Тхань Шон также выразил соболезнования своему российскому коллеге Сергею Лаврову.

Посольство России в Ханое открывает книгу соболезнований с 25 по 27 марта, в эти дни книги соболезнований также открывают Генеральные консульства России в городах Дананг и Хошимин.

ВИА/ИЖВ

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