Заместитель председателя НС Вьетнама встретился с заместителем премьер-министра Малайзии

Заместитель председателя Национального собрания Нгуен Кхак Динь (слева) встречается с заместителем премьер-министра Малайзии Хаджи Фадиллахом бин Хаджи Юсофом 7 августа. Фото: ВИA

От имени государства и народа Вьетнама Нгуен Кхак Динь выразил искреннюю благодарность правительству Малайзии за то, что заместитель премьер-министра Юсуф присутствовал на недавних государственных похоронах Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.



Заместитель председателя НС Вьетнама сказал, что он рад отметить процветающее развитие двусторонних отношений во всех областях.



Он предложил Малайзии сосредоточиться на реализации согласованного содержания, оперативно завершить переговоры и подписать другие важные соглашения в области обороны, безопасности и образования, создав тем самым фундамент и основу для более широкого сотрудничества между двумя странами в целях дальнейшего развития и углубления вьетнамско-малайзийского стратегического партнерства.



Он призвал обе стороны работать вместе, чтобы довести двусторонний товарооборот до 18 миллиардов долларов США в сбалансированном направлении; облегчить импорт и экспорт и свести к минимуму применение торговых барьеров; и стремиться к скорейшему подписанию соглашения о сотрудничестве в области продуктов питания Халяль в ближайшее время.



Заместитель председателя НС Вьетнама также подчеркнул необходимость укрепления взаимопонимания и солидарности между народами двух стран путем продвижения программ сотрудничества по подготовке и развитию человеческих ресурсов в областях, в которых обе стороны имеют сильные стороны, и создания благоприятных условий для граждан каждой страны.



Со своей стороны заместитель премьер-министра Юсоф согласился с предложениями вьетнамских законодателей по укреплению отношений между двумя странами и их парламентами, предложив законодательным органам активизировать сотрудничество и обмены между своими органами и законодателями, а также расширить сотрудничество между министерствами, секторами и населенными пунктами двух стран.



По словам малазийского чиновника, у двух стран остается большой потенциал для сотрудничества в секторе халяльных продуктов питания. По его словам, Вьетнаму следует создать агентство по продвижению халяльной пищи, которое могло бы обратиться к малазийским стандартам, моделям и производственным процессам халяльной продукции.



Заместитель премьер-министра Юсоф подтвердил, что малазийское агентство по продвижению халяльных продуктов питания готово поделиться опытом и направить экспертов для поддержки Вьетнама в этой области.



Он отметил, что, учитывая большой потенциал Вьетнама в развитии зеленой энергетики, две страны могут расширить двустороннее сотрудничество, а также партнерство в рамках АСЕАН, следуя моделям сотрудничества стран-членов Европейского союза.



В тот же день старший менеджер Putrajaya Holdings Пуан Нур Излина Идрис принял делегацию НС Вьетнама, в ходе встречи он высоко оценил прочные отношения между Малайзией и Вьетнамом за последнее время.



Он отметил, что сотрудничество между Putrajaya Holdings и вьетнамскими партнерами принесло много достижений, и выразил желание найти вьетнамских партнеров для инвестиций и конкретной совместной деятельности, а также изучать вьетнамские фирмы, особенно в области городского развития.

Заместитель председателя НС Нгуен Кхак Динь приветствовал расширение сотрудничества Putrajaya Holdings с вьетнамскими партнерами в области городского планирования. Вьетнам - единственный стратегический партнер Малайзии в АСЕАН, а Малайзия - второй по величине торговый партнер Вьетнама в блоке и 11-й в мире. Две страны тесно сотрудничают на региональных и международных форумах, таких как АСЕАН, ООН, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) и других. Отношения между законодательными органами двух стран продолжают укрепляться как на двусторонней, так и на многосторонней основе, способствуя развитию двусторонних отношений. В марте 2023 года Вьетнам и Малайзия совместно отпраздновали 50-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений.



