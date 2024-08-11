Заместитель председателя НС встретился с султаном, спикером Законодательного совета Брунея

Заместитель председателя НС Нгуен Кхак Динь встречается с султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкиахом в Бандар-Сери-Бегаване 10 августа. Фото: ВИA Султан и спикер Законодательного совета выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Они также поздравили президента То Лама с избранием на пост генерального секретаря партии.

Султан Хаджи Хассанал Болкиах вспомнил о своей встрече с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом во время официального визита во Вьетнам в 2019 году с целью установления всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Он также выразил свое хорошее впечатление о Вьетнаме.

Высоко оценивая роль Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), спикер Абдул Рахман Таиб считает, что обе страны должны продолжать играть свою роль и активно координировать свои действия с другими членами АСЕАН, чтобы помочь сохранить центральную роль блока и построить единое и процветающее Сообщество АСЕАН с устойчивым развитием в интересах людей в регионе.



В ходе встреч лидеры Вьетнама и Брунея выразили общее мнение о том, что отношения их стран хорошо развиваются во всех аспектах, особенно с момента укрепления связей, и что потенциал сотрудничества остается значительным.

Заместитель председателя Нгуен Кхак Динь поздравил Бруней со многими значительными достижениями в области развития, а также высоко оценил двустороннее сотрудничество в рамках региональных и международных механизмов.

Он выразил надежду, что в условиях глобальной неопределенности и усиления геополитической конкуренции две страны активизируют сотрудничество в целях создания Сообщества АСЕАН быстрого и устойчивого развития; сохранят консенсус в отношении поддержания мира и стабильности в регионе и Восточном море; обеспечивать права и законные интересы и создавать благоприятные условия для развития заинтересованных сторон на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC); и прилагать усилия для создания эффективного и действенного кодекса поведения (COC) в водах, соответствующего международному праву и UNCLOS 1982 года.



Он выразил надежду, что султан и ведомства Брунея поддержат реализацию Программы действий по реализации всеобъемлющего партнерства Вьетнама-Брунея на период 2023-2027 годов, включая дальнейшее содействие развитию сотрудничества между предприятиями двух стран в таких приоритетных областях, как нефть и газ, химическая промышленность, индустрия халяль, туризм, а также использование потенциальных областей торговли, таких как рис, сельскохозяйственная и рыбная продукция, поставки и экспорт халяльной продукции на третьи рынки.



Он также выразил надежду, что обе стороны будут углублять сотрудничество в области обороны и безопасности на основе существующих и согласованных рамок сотрудничества, укреплять связи в области образования, подготовки и развития человеческих ресурсов, а также использовать преимущества новых факторов роста, таких как зеленая экономика и цифровая экономика.



Он предложил королевской семье, Законодательному совету и правительству Брунея продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамской общины в Брунее.



Что касается сотрудничества между двумя законодательными органами в будущем, заместитель председателя Нгуен Кхак Динь также предложил обеим сторонам изучить и продвигать подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Законодательным советом Брунея, создавая основу для углубления сотрудничества между обеими сторонами.



Он предложил укрепить сотрудничество между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом Законодательного совета Брунея, особенно в обмене опытом в области исследований, консультирования и организации парламентских мероприятий.



Кроме того, обе стороны должны продолжать развивать механизмы координации на многосторонних форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) и другие многосторонние парламентские организации, поддерживая позицию друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В ближайшее время обе стороны и парламенты стран-членов АСЕАН должны координировать свои действия, чтобы помочь Национальному собранию Лаоса выполнить свою роль председателя AIPA и успешно организовать Генеральную ассамблею AIPA-45 в Лаосе в октябре следующего года.



В тот же день заместитель председателя Нгуен Кхак Динь и делегация НС Вьетнама посетили и провели рабочее заседание в ведущем университете Брунея - Национальном университете Брунея (UBD). Основанное в 1985 году учебное заведение, возглавляемое султаном Хаджи Хассаналом Болкиахом, в настоящее время занимает 71-е место в Азии и 385-е в мире.



