Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель председателя НС встретился с султаном, спикером Законодательного совета Брунея

Высокопоставленная делегация Национального собрания (НС) Вьетнама во главе с заместителем председателя Нгуен Кхак Динем 10 августа в Бандар-Сери-Бегаване встретилась с султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкиахом и спикером Законодательного совета Абдул Рахманом Таибом.
  Заместитель председателя НС Нгуен Кхак Динь встречается с султаном Брунея Хаджи Хассаналом Болкиахом в Бандар-Сери-Бегаване 10 августа. Фото: ВИA  
Султан и спикер Законодательного совета выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Они также поздравили президента То Лама с избранием на пост генерального секретаря партии.

Султан Хаджи Хассанал Болкиах вспомнил о своей встрече с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом во время официального визита во Вьетнам в 2019 году с целью установления всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Он также выразил свое хорошее впечатление о Вьетнаме.

Высоко оценивая роль Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), спикер Абдул Рахман Таиб считает, что обе страны должны продолжать играть свою роль и активно координировать свои действия с другими членами АСЕАН, чтобы помочь сохранить центральную роль блока и построить единое и процветающее Сообщество АСЕАН с устойчивым развитием в интересах людей в регионе.

В ходе встреч лидеры Вьетнама и Брунея выразили общее мнение о том, что отношения их стран хорошо развиваются во всех аспектах, особенно с момента укрепления связей, и что потенциал сотрудничества остается значительным.

Заместитель председателя Нгуен Кхак Динь поздравил Бруней со многими значительными достижениями в области развития, а также высоко оценил двустороннее сотрудничество в рамках региональных и международных механизмов.

Он выразил надежду, что в условиях глобальной неопределенности и усиления геополитической конкуренции две страны активизируют сотрудничество в целях создания Сообщества АСЕАН быстрого и устойчивого развития; сохранят консенсус в отношении поддержания мира и стабильности в регионе и Восточном море; обеспечивать права и законные интересы и создавать благоприятные условия для развития заинтересованных сторон на основе международного права, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS); полностью и эффективно выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC); и прилагать усилия для создания эффективного и действенного кодекса поведения (COC) в водах, соответствующего международному праву и UNCLOS 1982 года.

Он выразил надежду, что султан и ведомства Брунея поддержат реализацию Программы действий по реализации всеобъемлющего партнерства Вьетнама-Брунея на период 2023-2027 годов, включая дальнейшее содействие развитию сотрудничества между предприятиями двух стран в таких приоритетных областях, как нефть и газ, химическая промышленность, индустрия халяль, туризм, а также использование потенциальных областей торговли, таких как рис, сельскохозяйственная и рыбная продукция, поставки и экспорт халяльной продукции на третьи рынки.

Он также выразил надежду, что обе стороны будут углублять сотрудничество в области обороны и безопасности на основе существующих и согласованных рамок сотрудничества, укреплять связи в области образования, подготовки и развития человеческих ресурсов, а также использовать преимущества новых факторов роста, таких как зеленая экономика и цифровая экономика.

Он предложил королевской семье, Законодательному совету и правительству Брунея продолжать уделять внимание и создавать благоприятные условия для проживания, работы и учебы вьетнамской общины в Брунее.

Что касается сотрудничества между двумя законодательными органами в будущем, заместитель председателя Нгуен Кхак Динь также предложил обеим сторонам изучить и продвигать подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным собранием Вьетнама и Законодательным советом Брунея, создавая основу для углубления сотрудничества между обеими сторонами.

Он предложил укрепить сотрудничество между Канцелярией НС Вьетнама и Секретариатом Законодательного совета Брунея, особенно в обмене опытом в области исследований, консультирования и организации парламентских мероприятий.

Кроме того, обе стороны должны продолжать развивать механизмы координации на многосторонних форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС), Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ) и другие многосторонние парламентские организации, поддерживая позицию друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В ближайшее время обе стороны и парламенты стран-членов АСЕАН должны координировать свои действия, чтобы помочь Национальному собранию Лаоса выполнить свою роль председателя AIPA и успешно организовать Генеральную ассамблею AIPA-45 в Лаосе в октябре следующего года.

В тот же день заместитель председателя Нгуен Кхак Динь и делегация НС Вьетнама посетили и провели рабочее заседание в ведущем университете Брунея - Национальном университете Брунея (UBD). Основанное в 1985 году учебное заведение, возглавляемое султаном Хаджи Хассаналом Болкиахом, в настоящее время занимает 71-е место в Азии и 385-е в мире.


ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

Председатель НС просит плодотворно организовать административные единицы

10 августа председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман потребовал активизировать работу по организации административных единиц уездного и общинного уровня, чтобы обеспечить наилучшие результаты.
ПОДРОБНЕЕ

Top