Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг принял делегацию высокого уровня партии труда Мексики
Он также поздравил товарища Педро Васкеса с назначением на пост председателя Комитета по внешним связям Палаты депутатов Мексики, выразив уверенность, что, обладая богатым политическим опытом, он внесёт весомый вклад в укрепление и развитие всеобъемлющего сотрудничества между Мексикой и Вьетнамом, а также между Сенатом и Палатой депутатов Мексики и Национальным собранием Вьетнама.
Товарищ Педро Васкес выразил радость по поводу новой возможности посетить Вьетнам и возглавить делегацию ПТ для участия в значимых торжествах в этой стране; тепло поздравил вьетнамский народ и выразил восхищение его выдающимися достижениями в борьбе за независимость, в строительстве и защите Отечества; высоко оценил руководящую роль Коммунистической партии Вьетнама на протяжении 80 лет, подчеркнув, что важные победы Вьетнама, опыт руководства КПВ и идеи Хо Ши Мина служат образцом и идеалом для народов, любящих мир и стремящихся к построению демократичного, справедливого и прогрессивного общества.
Стороны с удовлетворением отметили, что отношения между двумя партиями становятся всё более прочными, выполняя ориентирующую роль, укрепляя доверие и политическую основу, создавая благоприятные условия для продвижения всеобъемлющего сотрудничества, прежде всего в области экономики, торговли и инвестиций, а также внося позитивный вклад в развитие многоплановых отношений между Вьетнамом и Мексикой.
Собеседники также обменялись информацией о деятельности парламентов двух стран в последнее время и договорились продвигать такие меры, как дальнейшее расширение контактов и визитов на высоком уровне между руководством парламентов и специализированными комитетами; поддержка и содействие сотрудничеству, прежде всего в сфере экономики, торговли и инвестиций между организациями и предприятиями двух стран для использования их преимуществ и потенциала; поощрение и содействие связям между предприятиями через мероприятия по продвижению информации о странах, народах и возможностях сотрудничества. Заместитель председателя Национального собрания Чан Куанг Фыонг подтвердил, что Национальное собрание Вьетнама стремится укреплять и развивать реальные отношения с Сенатом и Палатой депутатов Мексики, и стороны договорились о тесной координации и взаимной поддержке на многосторонних межпарламентских форумах, прежде всего в Межпарламентском союзе (IPU).