Заместитель председателя Национального собрания Вьетнама посетила Пространство Хо Ши Мина и вьетнамское наследие во Франции

Заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Тхань провела встречу и переговоры с мэром города Провенс господином Оливье Лавенкой. Фото: ВИA

Заместитель председателя Тхань выразила глубокое волнение по поводу ценных документов о Президенте Хо Ши Мине и подчеркнула, что Пространство Хо Ши Мина является символом духа независимости, гуманизма и стремления к свободе. Она высоко оценила усилия города Монрей по сохранению наследия Хо Ши Мина, назвав его лучшим местом хранения наследия Хо Ши Мина во Франции.