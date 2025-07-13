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Заместитель председателя Национального собрания Вьетнама посетила Пространство Хо Ши Мина и вьетнамское наследие во Франции

11 июля заместитель председателя Национального собрания (НС) Вьетнама Нгуен Тхи Тхань во главе делегации НС Вьетнама возложила цветы к памятнику Президенту Хо Ши Мину в парке Монтро и посетила Пространство Хо Ши Мина в Музее живой истории города Монрей, в рамках участия в 50-и заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи франкоязычных стран (APF).
Заместитель председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Тхань провела встречу и переговоры с мэром города Провенс господином Оливье Лавенкой. Фото: ВИA
Заместитель председателя Тхань выразила глубокое волнение по поводу ценных документов о Президенте Хо Ши Мине и подчеркнула, что Пространство Хо Ши Мина является символом духа независимости, гуманизма и стремления к свободе. Она высоко оценила усилия города Монрей по сохранению наследия Хо Ши Мина, назвав его лучшим местом хранения наследия Хо Ши Мина во Франции.
Вице-мэр Монрея Флориан Виньрон назвал Президента Хо Ши Мина великим символом борьбы за независимость и свободу, вдохновляющим не только Вьетнам, но и весь мир.

Пространство Хо Ши Мина, центральным элементом которого является воссозданная комната, где он проживал в Париже в период с 1921 по 1923 год, считается значимым историко-культурным наследием.

В тот же день заместитель председателя Нгуен Тхи Тхань также посетила выставку наследия Императорской цитадели Тханглонг и древнего города Колоа в городе Провен и провела рабочую встречу с мэром Оливье Лавенка, с целью продвижения сотрудничества в области охраны наследия и расширения обменов между вьетнамскими и французскими регионами.

Накануне, 10 июля, заместитель председателя НС Нгуен Тхи Тхань провела переговоры с заместителем председателя Национального собрания Франции Надеж Абоманголли и встречу с председателем Комитета по международным делам НС Франции Бруно Фуксом.

Стороны высоко оценили участие высокопоставленной вьетнамской делегации в 50-й Генеральной ассамблее APF, подтвердив хорошие двусторонние отношения и взаимную поддержку на многосторонних и межпарламентских форумах.

Заместитель председателя Тхань подчеркнула, что Вьетнам придает большое значение всестороннему стратегическому партнерству с Францией и стремится углубить парламентское сотрудничество на основе достигнутых соглашений между парламентами двух стран.

Стороны поддерживают активный обмен делегациями на различных уровнях и эффективно сотрудничают в международных парламентских форумах.

Надеж Абоманголли положительно оценила предложения Вьетнама как конкретные и практичные и выразила готовность содействовать развитию обменов между группами дружбы, женщинами-депутатами и молодыми парламентариями двух стран.

Председатель Комитета по международным делам Бруно Фукс отметил необходимость дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом, выразил поддержку скорейшей ратификации Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA) и призвал Европейскую комиссию отменить «желтую карточку» незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) промысля. Он также высоко оценил роль Вьетнама на международной арене, особенно в рамках G7 и G20.

Обе стороны выразили признательность вьетнамской диаспоре во Франции и подчеркнули значимую роль Вьетнама в франкоязычном сообществе, особенно в контексте организации заседания Исполнительного комитета APF в городе Кантхо.

ИЖВ/ВИА

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