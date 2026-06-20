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Заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов посетил Дананг

Заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов посетил Дананг
  Председатель Народного комитета города Дананг Нгуен Мань Хунг (справа) вручает памятный подарок заместителю Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелову. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 19 июня заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов и сопровождающая его делегация провели рабочую встречу с председателем Народного комитета города Дананг Нгуен Мань Хунгом и руководителями профильных городских ведомств. Стороны обсудили развитие социально-экономического сотрудничества между Данангом и германскими регионами, а также перспективы дальнейшего укрепления двусторонних связей.

На встрече председатель Народного комитета города Дананг Нгуен Мань Хунг приветствовал делегацию и выразил надежду, что Бодо Рамелов продолжит содействовать развитию сотрудничества между Данангом и германскими регионами, особенно с федеральной землёй Тюрингия и городом Хемниц.

Дананг заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере обмена трудовыми ресурсами между городом и регионами Германии, опираясь на меморандум о взаимопонимании между Данангом и Тюрингией, а также на программы взаимодействия, реализуемые с 2023 года между Тюрингией, Данангским колледжем пищевой промышленности и Данангским университетом медицинских и фармацевтических технологий.

Город поощряет создание и расширение высококачественных центров изучения немецкого языка, создавая условия для школьников, студентов и работников по изучению языка, повышению квалификации и успешному прохождению аттестации для последующего трудоустройства в Федеративной Республике Германия.

Кроме того, Дананг рассчитывает продолжить заключение соглашений о сотрудничестве в сфере трудоустройства и профессионального образования с германскими регионами и учреждениями для расширения программ профессионального обучения за рубежом и передачи современных образовательных технологий.

Председатель Народного комитета города также предложил заместителю Председателя Бундестага содействовать привлечению германских компаний к инвестиционному сотрудничеству в приоритетных для Дананга и Германии сферах, включая высокие технологии, полупроводниковые микросхемы, возобновляемую энергетику, зелёную экономику и цифровую трансформацию.

Со своей стороны Бодо Рамелов высоко оценил динамичное развитие Дананга в последние годы. По его словам, город играет роль важнейших торговых ворот региона, располагая крупным морским портом и двумя международными аэропортами.

Говоря о планах создания во Вьетнаме международного финансового центра в Дананге, он отметил, что наиболее подходящим партнёром со стороны Германии является город Франкфурт-на-Майне, и выразил готовность содействовать установлению соответствующих контактов.

Кроме того, Германская торгово-промышленная палата во Вьетнаме также готова выступить важным координатором для продвижения совместных инициатив и поддержки предприятий обеих стран.

В сфере образования и подготовки кадров заместитель Председателя Бундестага отметил значительный потенциал Дананга в области профессионального образования для сотрудничества с германскими учебными заведениями и компаниями. По его мнению, сторонам следует разрабатывать образовательные программы, которые позволят выпускникам получать дипломы как Вьетнама, так и Германии, расширяя возможности трудоустройства для молодёжи обеих стран.

В настоящее время Федеративная Республика Германия является одним из важнейших партнёров Дананга в Европе. Сотрудничество охватывает такие сферы, как промышленность, научные исследования, наука и технологии, образование и культурные обмены.

На уровне регионов Дананг установил официальные отношения с двумя германскими партнёрами — федеральной землёй Тюрингия (2024 год) и городом Хемниц (2026 год). После подписания соглашений профильные органы Дананга и германские партнёры активно реализуют программы обменов и совместные проекты в области инвестиций, развития трудовых ресурсов, науки и инноваций.

Народный комитет города Дананг также подписал с организацией Frankfurt Main Finance меморандум о сотрудничестве в сфере развития финансового центра, предусматривающий обмен опытом в области цифровых финансов и финансовых технологий.

В 2025 году объём экспорта из Дананга в Германию, по оценкам, составил 77,3 миллиона долларов США, а импорт — 138,6 миллиона долларов США. На сегодняшний день в Дананге зарегистрировано 24 инвестиционных проекта с участием германского капитала с общим объёмом инвестиций около 233,3 миллиона долларов США.

19 июня делегация Бодо Рамелова также посетила профессиональное училище Don Bosco в квартале Хоасуан и ряд германских предприятий, работающих на территории Дананга.

 

ИЖВ/ВИА

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