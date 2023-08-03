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НОВОСТИ

Заместитель министра проинспектировал борьбу Хайфона с ННН-промыслом

Рабочая делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов во главе с заместителем министра Фунг Дук Тьеном 2 августа посетила северный портовый город Хайфон с целью проверки борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. Рабочая делегация Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов во главе с заместителем министра Фунг Дук Тьеном 2 августа посетила северный портовый город Хайфон с целью проверки борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом.

По словам Тьена, по сравнению с прошлогодней инспекцией в городе были отмечены такие улучшения, как увеличение числа лицензированных судов и новаторская политика в области установки систем мониторинга судов (VMS).

Тем не менее, случаи работы рыболовных судов в неправильно установленных зонах все еще существуют, и городские власти пока не в полной мере эффективно работают с нарушениями, добавил он.

Ву Ба Конг, заместитель директора городского Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов, сообщил, что в настоящее время в городе насчитывается 890 действующих рыболовных судов, зарегистрированных в Национальной базе данных по рыболовству (VNFishbase).

За семь месяцев текущего года общее количество рыболовных судов, потерявших связь в море, составило 171, из них 102 судна были восстановлены в соответствии с правилами. У местных властей было достаточно оснований для наложения административных штрафов на пять судов и не было доказательств для наложения штрафов на 16 других судов. В настоящее время ведется расследование и мониторинг 48 судов.

К настоящему времени городские власти наложили административные штрафы на сумму 718 млн. донгов (31 200 долл. США).

Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Дык Тхо заявил, что в ближайшем будущем город продолжит направлять указания соответствующим ведомствам и местным органам власти, чтобы повысить осведомленность рыбаков и местных чиновников о сельскохозяйственном секторе и направлениях деятельности города в области борьбы с ННН-промыслом.

Город также хочет получить своевременную поддержку от соответствующих ведомств для выполнения своих задач в борьбе с ННН-промыслом, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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