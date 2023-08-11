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Заместитель министра призывает тщательно контролировать въезд и выезд рыболовецких судов
Им также было предложено повысить осведомленность населения о правилах борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, особенно среди рыбаков и чиновников на низовом уровне.
Тьен отметил, что по итогам третьей инспекции делегация ЕК указала на четыре недостатка, которые необходимо устранить, включая правовую базу, управление флотом, прослеживаемость добытой рыбной продукции и правоприменение.
Что касается нормативно-правовых документов, то Вьетнам в основном выполнил требования. В настоящее время на рассмотрении в Министерстве юстиции находятся изменения и дополнения к Декрету № 42/2019/ND-CP об административных наказаниях за нарушения в рыболовном секторе и Декрету № 26/2019/ND-CP, содержащему подробные положения и меры по реализации Закона о рыболовстве, которые будут представлены на утверждение премьер-министру.
Нгуен Куанг Хунг, директор Вьетнамского рыбного надзора, отметил, что ЕК признала выдающиеся достижения Вьетнама в этой работе благодаря согласованным усилиям министерств, ведомств и местных властей.
Установка системы мониторинга судов (VMS) на крупнотоннажных судах и выдача лицензий на эксплуатацию и регистрации достигли примерно 98%. По его словам, местным властям необходимо выполнить оставшуюся работу до приезда делегации ЕК.
Местные власти должны стремиться к тому, чтобы в период до октября в иностранных водах не было нарушений. Только в этом случае Вьетнам сможет рассчитывать на снятие предупреждения о «желтой карточке», добавил он.
Он сообщил, что в ближайшее время Национальный руководящий комитет по предотвращению ННН-промысла проведет конференцию, чтобы извлечь уроки из интенсивных усилий в течение 180-дневного периода по устранению статуса «желтой карточки».