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НОВОСТИ

Заместитель министра призывает тщательно контролировать въезд и выезд рыболовецких судов

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен потребовал от местных властей тщательно контролировать заход и выход рыболовных судов в порты, не допускать к эксплуатации неквалифицированные рыболовные суда Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен потребовал от местных властей тщательно контролировать заход и выход рыболовных судов в порты, не допускать к эксплуатации неквалифицированные рыболовные суда и таким образом тщательно подготовиться к четвертой инспекции Европейской комиссии (ЕК), которая состоится в октябре этого года.

Им также было предложено повысить осведомленность населения о правилах борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом, особенно среди рыбаков и чиновников на низовом уровне.

Тьен отметил, что по итогам третьей инспекции делегация ЕК указала на четыре недостатка, которые необходимо устранить, включая правовую базу, управление флотом, прослеживаемость добытой рыбной продукции и правоприменение.

Что касается нормативно-правовых документов, то Вьетнам в основном выполнил требования. В настоящее время на рассмотрении в Министерстве юстиции находятся изменения и дополнения к Декрету № 42/2019/ND-CP об административных наказаниях за нарушения в рыболовном секторе и Декрету № 26/2019/ND-CP, содержащему подробные положения и меры по реализации Закона о рыболовстве, которые будут представлены на утверждение премьер-министру.

Нгуен Куанг Хунг, директор Вьетнамского рыбного надзора, отметил, что ЕК признала выдающиеся достижения Вьетнама в этой работе благодаря согласованным усилиям министерств, ведомств и местных властей.

Установка системы мониторинга судов (VMS) на крупнотоннажных судах и выдача лицензий на эксплуатацию и регистрации достигли примерно 98%. По его словам, местным властям необходимо выполнить оставшуюся работу до приезда делегации ЕК.

Местные власти должны стремиться к тому, чтобы в период до октября в иностранных водах не было нарушений. Только в этом случае Вьетнам сможет рассчитывать на снятие предупреждения о «‎желтой карточке»‎, добавил он.

Он сообщил, что в ближайшее время Национальный руководящий комитет по предотвращению ННН-промысла проведет конференцию, чтобы извлечь уроки из интенсивных усилий в течение 180-дневного периода по устранению статуса «желтой карточки»‎.

ИЖВ/ВИА

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