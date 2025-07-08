Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель министра Министерства иностранных дел Нгуен Минь Ханг: Рабочая поездка Премьер-министра способствует углублению сотрудничества между Вьетнамом и традиционными партнерами и друзьями

По приглашению Президента Бразилии Лулы да Силвы Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга во главе высокопоставленной делегации приняли участие в расширенном саммите БРИКС 2025 и провели двусторонние мероприятия в Бразилии с 4 по 8 июля. Заместитель министра Министерства иностранных дел Нгуен Минь Ханг дала интервью по итогам этой рабочей поездки.
  Президент Федеративной Республики Бразилия Лула да Силва приветствует Премьер-министра Фам Минь Тьиня. Фото: ВИА  
Корреспондент: Уважаемая госпожа заместитель министра, не могли бы Вы поделиться основными результатами рабочей поездки Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бразилию?

Замминистра Нгуен Минь Ханг:

С 4 по 8 июля Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама приняли участие в расширенном саммите БРИКС 2025 года и провели двусторонние мероприятия в Бразилии по приглашению Президента Лулы да Силвы. Премьер-министр и делегация получили теплый и торжественный прием со стороны руководства и народа Бразилии.

По двустороннему направлению Премьер-министр провёл переговоры с Президентом Лулой да Силвой, провёл рабочие встречи с руководством и бизнес-сообществом Бразилии, добившись значимых и конкретных результатов. Визит способствовал углублению политических связей и сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией на фоне растущей роли Бразилии на международной арене.

Стороны согласовали ключевые направления сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций. Объём двусторонней торговли вырос с 1,5 миллиарда долларов США в 2011 году до почти 8 миллиардов в настоящее время, что составляет почти 35% общего товарооборота Вьетнама с Латинской Америкой, сделав Бразилию крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в регионе.

Президент Бразилии выразил поддержку скорейшему завершению переговоров о Соглашении о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и блоком МЕРКОСУР, а также с самой Бразилией в 2025 году.

Особое внимание уделяется сотрудничеству в сельском хозяйстве, особенно в области кофе и открытию рынков для агропродукции. Обе стороны объявили о первой партии вьетнамского пангасиуса, тилапии и бразильской говядины, поставляемой на соответствующие рынки. Это важный шаг к расширению сельскохозяйственного экспорта.

Кроме того, ожидается развитие сотрудничества в других областях, таких как оборона, наука и технологии, подготовка кадров, цифровая трансформация, искусственный интеллект и др.

Во время визита были подписаны многочисленные соглашения, в том числе меморандумы о взаимопонимании в области науки, инноваций, цифровой трансформации и соглашения между предприятиями на сотни миллионов долларов.

На многостороннем уровне на расширенном саммите БРИКС Премьер-министр передал мощный посыл в поддержку укрепления многостороннего сотрудничества, подчеркнул важную роль развивающихся стран и выдвинул инициативы в сферах здравоохранения, изменения климата, технологий, искусственного интеллекта и реформы международной финансовой системы. Эти предложения получили высокую оценку со стороны международного сообщества.

Премьер-министр также провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран БРИКС, партнерами по развитию и международными организациями, открыв новые перспективы для сотрудничества и содействуя миру, стабильности и устойчивому развитию в мире.

Корреспондент: Какие меры мы планируем предпринять для конкретной реализации результатов этой рабочей поездки?

Замминистра Нгуен Минь Ханг: С проведением около 40 мероприятий в рамках саммита БРИКС и двусторонних контактов, эта поездка способствовала повышению международного авторитета страны, углублению сотрудничества и привлечению ресурсов для развития, особенно в науке и технологии, а также расширению экспортных рынков.

Для конкретизации результатов Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам немедленно приступить к выполнению следующих ключевых задач:

Во-первых, приоритетом станет реализация Совместного заявления и Плана действий по осуществлению Стратегического партнёрства, согласованных руководством двух стран в марте 2025 года, а также поддержание обменов делегациями на высоком уровне с целью претворения в жизнь достигнутых договоренностей между двумя сторонами.

Во-вторых, в области сельскохозяйственного сотрудничества - сосредоточить усилия на устранении барьеров, содействии открытию рынков, ускорении переговоров по двустороннему ССТ, а также по ССТ между Вьетнамом и блоком МЕРКОСУР.

Параллельно стремиться к подписанию ССТ между Вьетнамом и Бразилией, а также заключению соглашений по обеспечению продовольственной безопасности, защите инвестиций, безвизовому режиму и избежанию двойного налогообложения.

В-третьих, продолжение реализации Резолюции №59 Политбюро по международной интеграции; активное участие во многосторонних механизмах, таких как ООН, АСЕАН, АТЭС, расширенные форматы G7, G20, ОЭСР и БРИКС, с целью привлечения международных ресурсов, диверсификации внешнеполитических связей, укрепления роли Вьетнама в глобальной системе, защиты интересов развивающихся стран и продвижения принципов многосторонности и уважения международного права.

Корреспондент: Благодарим Вас, госпожа заместитель министра.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Вьетнам продвигает комплексный подход к правам человека в АСЕАН

Вьетнам продвигает комплексный подход к правам человека в АСЕАН

По словам вьетнамского чиновника, продвижение и обеспечение прав человека затрагивают множество секторов и направлений, что требует комплексного подхода и усиления координации между Межправительственной комиссией АСЕАН по правам человека (AICHR) и специализированными агентствами для оптимизации ресурсов, выделяемых на сотрудничество в области прав человека.
ПОДРОБНЕЕ

Top