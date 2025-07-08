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Заместитель министра Министерства иностранных дел Нгуен Минь Ханг: Рабочая поездка Премьер-министра способствует углублению сотрудничества между Вьетнамом и традиционными партнерами и друзьями
Замминистра Нгуен Минь Ханг:
С 4 по 8 июля Премьер-министр Фам Минь Тьинь, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама приняли участие в расширенном саммите БРИКС 2025 года и провели двусторонние мероприятия в Бразилии по приглашению Президента Лулы да Силвы. Премьер-министр и делегация получили теплый и торжественный прием со стороны руководства и народа Бразилии.
По двустороннему направлению Премьер-министр провёл переговоры с Президентом Лулой да Силвой, провёл рабочие встречи с руководством и бизнес-сообществом Бразилии, добившись значимых и конкретных результатов. Визит способствовал углублению политических связей и сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией на фоне растущей роли Бразилии на международной арене.
Стороны согласовали ключевые направления сотрудничества, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций. Объём двусторонней торговли вырос с 1,5 миллиарда долларов США в 2011 году до почти 8 миллиардов в настоящее время, что составляет почти 35% общего товарооборота Вьетнама с Латинской Америкой, сделав Бразилию крупнейшим торговым партнёром Вьетнама в регионе.
Президент Бразилии выразил поддержку скорейшему завершению переговоров о Соглашении о свободной торговле (ССТ) между Вьетнамом и блоком МЕРКОСУР, а также с самой Бразилией в 2025 году.
Особое внимание уделяется сотрудничеству в сельском хозяйстве, особенно в области кофе и открытию рынков для агропродукции. Обе стороны объявили о первой партии вьетнамского пангасиуса, тилапии и бразильской говядины, поставляемой на соответствующие рынки. Это важный шаг к расширению сельскохозяйственного экспорта.
Кроме того, ожидается развитие сотрудничества в других областях, таких как оборона, наука и технологии, подготовка кадров, цифровая трансформация, искусственный интеллект и др.
Во время визита были подписаны многочисленные соглашения, в том числе меморандумы о взаимопонимании в области науки, инноваций, цифровой трансформации и соглашения между предприятиями на сотни миллионов долларов.
На многостороннем уровне на расширенном саммите БРИКС Премьер-министр передал мощный посыл в поддержку укрепления многостороннего сотрудничества, подчеркнул важную роль развивающихся стран и выдвинул инициативы в сферах здравоохранения, изменения климата, технологий, искусственного интеллекта и реформы международной финансовой системы. Эти предложения получили высокую оценку со стороны международного сообщества.
Премьер-министр также провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран БРИКС, партнерами по развитию и международными организациями, открыв новые перспективы для сотрудничества и содействуя миру, стабильности и устойчивому развитию в мире.
Корреспондент: Какие меры мы планируем предпринять для конкретной реализации результатов этой рабочей поездки?
Замминистра Нгуен Минь Ханг: С проведением около 40 мероприятий в рамках саммита БРИКС и двусторонних контактов, эта поездка способствовала повышению международного авторитета страны, углублению сотрудничества и привлечению ресурсов для развития, особенно в науке и технологии, а также расширению экспортных рынков.
Для конкретизации результатов Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил соответствующим министерствам, ведомствам и местным органам немедленно приступить к выполнению следующих ключевых задач:
Во-первых, приоритетом станет реализация Совместного заявления и Плана действий по осуществлению Стратегического партнёрства, согласованных руководством двух стран в марте 2025 года, а также поддержание обменов делегациями на высоком уровне с целью претворения в жизнь достигнутых договоренностей между двумя сторонами.
Во-вторых, в области сельскохозяйственного сотрудничества - сосредоточить усилия на устранении барьеров, содействии открытию рынков, ускорении переговоров по двустороннему ССТ, а также по ССТ между Вьетнамом и блоком МЕРКОСУР.
Параллельно стремиться к подписанию ССТ между Вьетнамом и Бразилией, а также заключению соглашений по обеспечению продовольственной безопасности, защите инвестиций, безвизовому режиму и избежанию двойного налогообложения.
В-третьих, продолжение реализации Резолюции №59 Политбюро по международной интеграции; активное участие во многосторонних механизмах, таких как ООН, АСЕАН, АТЭС, расширенные форматы G7, G20, ОЭСР и БРИКС, с целью привлечения международных ресурсов, диверсификации внешнеполитических связей, укрепления роли Вьетнама в глобальной системе, защиты интересов развивающихся стран и продвижения принципов многосторонности и уважения международного права.
Корреспондент: Благодарим Вас, госпожа заместитель министра.