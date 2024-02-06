Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Заместитель министра иностранных дел принимает первого постоянного представителя Папы Римского во Вьетнаме

5 февраля заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг устроила в Ханое прием для архиепископа Марека Залевски, первого постоянного представителя Папы Римского во Вьетнаме.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг (справа) и архиепископ Марек Залевски, первый постоянный представитель Папы Римского во Вьетнаме. Фото: ВИА
Подчеркивая растущие связи между Вьетнамом и Святым Престолом, Ле Тхи Тху Ханг отметила положительные сдвиги, вызванные визитами и обменами на высоком уровне. В качестве важной вехи она особенно отметила утверждение правил работы Постоянного Папского представителя и офиса постоянного папского представителя во Вьетнаме во время визита президента Во Ван Тхыонга в Святой Престол в 2023 году.

Подчеркнув приверженность Вьетнама этому прогрессу, Ле Тхи Тху Ханг заверила Залевски в полной поддержке со стороны вьетнамских ведомств в достижении общих целей укрепления связей между Вьетнамом и Святым Престолом, Святым Престолом и Вьетнамской католической церковью, а также содействия национальному развитию.

Залевски, в свою очередь, поблагодарил вьетнамские ведомства за поддержку, оказанную ему во время пребывания в должности специального посланника-нерезидента во Вьетнаме, и пожелал, чтобы Вьетнам продолжал содействовать его деятельности в новой роли для выполнения миссии, возложенной Папой Франциском.

Он также поклялся способствовать дальнейшему расширению контактов и диалогов на высоком уровне в духе сотрудничества и взаимопонимания, тем самым укрепляя отношения между Святым Престолом и Вьетнамом, а также Вьетнамской католической церковью.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Хайфон расширяет индустриальные парки, чтобы привлечь больше ПИИ

Хайфон расширяет индустриальные парки, чтобы привлечь больше ПИИ

Северный портовый город Хайфон принимает меры для достижения прорыва в развитии экономических зон (ЭЗ) и индустриальных парков (ИП) с целью привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ).
ПОДРОБНЕЕ

Top