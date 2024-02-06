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Заместитель министра иностранных дел принимает первого постоянного представителя Папы Римского во Вьетнаме
Подчеркнув приверженность Вьетнама этому прогрессу, Ле Тхи Тху Ханг заверила Залевски в полной поддержке со стороны вьетнамских ведомств в достижении общих целей укрепления связей между Вьетнамом и Святым Престолом, Святым Престолом и Вьетнамской католической церковью, а также содействия национальному развитию.
Залевски, в свою очередь, поблагодарил вьетнамские ведомства за поддержку, оказанную ему во время пребывания в должности специального посланника-нерезидента во Вьетнаме, и пожелал, чтобы Вьетнам продолжал содействовать его деятельности в новой роли для выполнения миссии, возложенной Папой Франциском.
Он также поклялся способствовать дальнейшему расширению контактов и диалогов на высоком уровне в духе сотрудничества и взаимопонимания, тем самым укрепляя отношения между Святым Престолом и Вьетнамом, а также Вьетнамской католической церковью.