НОВОСТИ
Заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву: Рабочая поездка Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай вызывает большие ожидания
Прежде всего, то, что руководители нашей Партии и государства неоднократно получали приглашения принять участие в расширенных саммитах таких организаций и механизмов, членом которых Вьетнам не является, как G7, G20, БРИКС, а теперь и ШОС, свидетельствует о том, что международные друзья и партнеры придают большое значение роли и позиции Вьетнама, хотят услышать нашу точку зрения и голос по вопросам безопасности, политики и развития региона и мира.
Во-вторых, в условиях, когда в последнее время в региональной и мировой ситуации в сфере безопасности, политики и развития появляются неблагоприятные, нестабильные факторы, в том числе и в Азии, расширенный саммит ШОС, проходящий под темой «Осуществление многосторонности, поддержание региональной безопасности, содействие устойчивому развитию», станет возможностью для глав правительств государств-членов ШОС, а также приглашённых лидеров, в том числе Вьетнама, обменяться мнениями и конкретными мерами по укреплению диалога и многостороннего сотрудничества для сохранения стабильности и безопасности в регионе, а также для продвижения сотрудничества в области устойчивого развития — сферы, к которой страны-члены ШОС проявляют всё больший интерес, рассматривая её как фундаментальный фактор обеспечения долгосрочной безопасности и развития в Азии и во всём мире.
В-третьих, в ходе этой поездки Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретится с руководителями, министерствами, ведомствами и предприятиями Китая с целью дальнейшего углубления Всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества и Сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай стратегического значения, особенно в плане продвижения практического сотрудничества в областях экономики, торговли и инвестиций, а также реализации крупных проектов по развитию стратегической инфраструктуры.
Особое значение будут иметь предстоящие переговоры Премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководством Китая, которые внесут вклад в углубление стратегического обмена, укрепление стратегического доверия и поиск решений для урегулирования существующих разногласий и различий в отношениях между двумя странами, тем самым способствуя сохранению мирной и стабильной обстановки для развития страны.
Оценивая отношения между Вьетнамом и Китаем, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил, что после визитов на высшем уровне и после установления Сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай стратегического значения, двусторонние отношения в последнее время сохраняют позитивную динамику, имеют много ярких результатов, а сотрудничество становится всё более практическим и эффективным.
В-третьих, в ходе этой поездки Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретится с руководителями, министерствами, ведомствами и предприятиями Китая с целью дальнейшего углубления Всеобъемлющего стратегического партнерства сотрудничества и Сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай стратегического значения, особенно в плане продвижения практического сотрудничества в областях экономики, торговли и инвестиций, а также реализации крупных проектов по развитию стратегической инфраструктуры.
Особое значение будут иметь предстоящие переговоры Премьер-министра Фам Минь Тьиня с руководством Китая, которые внесут вклад в углубление стратегического обмена, укрепление стратегического доверия и поиск решений для урегулирования существующих разногласий и различий в отношениях между двумя странами, тем самым способствуя сохранению мирной и стабильной обстановки для развития страны.
Оценивая отношения между Вьетнамом и Китаем, заместитель министра Нгуен Минь Ву отметил, что после визитов на высшем уровне и после установления Сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай стратегического значения, двусторонние отношения в последнее время сохраняют позитивную динамику, имеют много ярких результатов, а сотрудничество становится всё более практическим и эффективным.