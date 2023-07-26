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Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг: Визит президента страны Во Ван Тхыонга открывает новые перспективы для отношений с Ватиканом
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что вьетнамское государство всегда последовательно выступало за уважение и обеспечение свободы убеждений и вероисповедания, создание благоприятных условий для религиозной деятельности в целом и католической церкви в частности. Со стороны Ватикана Папа Бенедикт XVI издал инструкции и послания, предписывающие вьетнамским сановникам и католикам следовать курсу «сопровождения нации», «хорошие католики также являются хорошими гражданами».
Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг сказала, что в нынешних условиях позитивное развитие отношений между Вьетнамом и Святым Престолом также создаст много преимуществ для связей между Святым Престолом и вьетнамскими католиками. Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность, что визит президента страны Во Ван Тхыонга откроет новые перспективы для двусторонних отношений в будущем.