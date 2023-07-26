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Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг: Визит президента страны Во Ван Тхыонга открывает новые перспективы для отношений с Ватиканом

По словам спецкора ВИА, 27 июля президент Во Ван Тхыонг нанесет визит в Ватикан. Это первый контакт на высоком уровне между двумя сторонами за последние 7 лет, став очень важным событием для обсуждения двумя сторонами развития отношений, а также католической деятельности во Вьетнаме.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг. Фото: ВИА  
Оценивая значение визита Президента для отношений между Вьетнамом и Ватиканом в частности и для католической общины Вьетнама в целом, заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг заявила, что за последнее время отношения между двумя странами достигли положительного прогресса. Стороны поддерживали контакты на высоком уровне, а также эффективно реализовывали механизм Совместной рабочей группы. С 2011 года во Вьетнаме активно работает постоянный представитель Святого Престола.

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что вьетнамское государство всегда последовательно выступало за уважение и обеспечение свободы убеждений и вероисповедания, создание благоприятных условий для религиозной деятельности в целом и католической церкви в частности. Со стороны Ватикана Папа Бенедикт XVI издал инструкции и послания, предписывающие вьетнамским сановникам и католикам следовать курсу «сопровождения нации», «хорошие католики также являются хорошими гражданами».

Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг сказала, что в нынешних условиях позитивное развитие отношений между Вьетнамом и Святым Престолом также создаст много преимуществ для связей между Святым Престолом и вьетнамскими католиками. Заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность, что визит президента страны Во Ван Тхыонга откроет новые перспективы для двусторонних отношений в будущем.

ВИА/ИЖВ

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