Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг встретился с исполняющим обязанности Генерального комиссара БАПОР

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Зянг (слева) и исполняющий обязанности Генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Кристиан Сондерс. Фото: ВИА