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Заместитель министра иностранных дел Данг Хоанг Зянг встретился с исполняющим обязанности Генерального комиссара БАПОР

БАПОР выразило благодарность Вьетнаму за политическую поддержку и практический вклад в деятельность агентства по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, а также высоко оценило последовательную и ответственную позицию Вьетнама по палестинскому вопросу.
  Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Зянг (слева) и исполняющий обязанности Генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Кристиан Сондерс. Фото: ВИА  
22 июля в Маниле (Филиппины) заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Зянг встретился с исполняющим обязанности Генерального комиссара Ближневосточного агентства Организации Объединённых Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) Кристианом Сондерсом.

Как сообщает корреспондент ВИА из Манилы, в ходе встречи Кристиан Сондерс поблагодарил Вьетнам за политическую поддержку и практический вклад в деятельность агентства по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, высоко оценив последовательную и ответственную позицию Вьетнама по палестинскому вопросу, а также его усилия по поддержке населения сектора Газа.

Исполняющий обязанности Генерального комиссара рассказал о работе агентства в крайне сложных условиях, отметив, что БАПОР продолжает обеспечивать присутствие около 11 тысяч сотрудников в секторе Газа, предоставляя населению гуманитарную помощь, образовательные и медицинские услуги, а также обеспечивая доступ к чистой воде и санитарии.

Он также сообщил об ухудшении ситуации на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, где продолжается вынужденное перемещение населения, закрываются образовательные и медицинские учреждения, а деятельность БАПОР сталкивается с серьёзными ограничениями. В этой связи Кристиан Сондерс подчеркнул насущную необходимость сохранения внимания и поддержки международного сообщества в отношении палестинского народа.

Данг Хоанг Зянг подтвердил неизменную поддержку Вьетнамом роли и деятельности БАПОР, высоко оценив усилия агентства по сохранению гуманитарной, образовательной и медицинской помощи палестинскому населению в исключительно сложной обстановке.

Заместитель министра выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников БАПОР за последнее время и подтвердил, что Вьетнам продолжит выступать в поддержку обеспечения необходимых условий для полноценного выполнения агентством мандата, возложенного на него Организацией Объединённых Наций.

Он отметил, что Вьетнам постоянно рассматривает возможности оказания практической помощи палестинскому народу и готов участвовать в гуманитарных операциях, а также в восстановлении и реконструкции сектора Газа, когда для этого сложатся необходимые условия.

По его словам, Вьетнам способен внести вклад в тех областях, где располагает соответствующим опытом и возможностями, включая строительство, инженерное дело, здравоохранение, образование и ликвидацию последствий вооружённых конфликтов. При этом он выразил надежду, что БАПОР продолжит информировать вьетнамскую сторону о реальных потребностях на местах и консультировать по направлениям, в которых Вьетнам сможет оказать наиболее эффективную помощь.

Стороны договорились поддерживать тесные контакты и координацию в дальнейшем. Данг Хоанг Зянг подчеркнул, что любые инициативы и механизмы поддержки палестинского народа должны дополнять усилия Организации Объединённых Наций, укреплять центральную роль системы ООН и обеспечивать адресное предоставление помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Кристиан Сондерс высоко оценил готовность Вьетнама внести вклад в международные усилия по восстановлению сектора Газа, отметив значительный потенциал страны, прежде всего в технической сфере, строительстве, здравоохранении и образовании. Он также выразил надежду, что Вьетнам и впредь будет играть активную роль на международных форумах, содействуя продвижению инициатив, направленных на улучшение гуманитарной ситуации и создание условий для восстановления и реконструкции сектора Газа.

ИЖВ/ВИА

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