НОВОСТИ

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN

25 мая 2026 года в штаб-квартире Министерства иностранных дел заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла Фила Нельсона, исполнительного вице-президента телекомпании CNN (США), для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере медиа, продвижения имиджа Вьетнама и информационного сопровождения Года АТЭС-2027, который пройдет во Вьетнаме.
  Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг принимает Фил Нельсон, исполнительного вице-президента CNN (Фото: МИД Вьетнама)  
В ходе встречи заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг высоко оценила добрую волю, интерес и позитивный вклад CNN в продвижение Вьетнама посредством программ и репортажей, знакомящих мировую аудиторию со страной, народом и культурой Вьетнама; особенно проекты сотрудничества с министерствами, ведомствами и местными органами власти, направленные на продвижение туризма, национального бренда и регионов Вьетнама на международной арене.

Заместитель министра подчеркнула, что спустя почти 40 лет политики обновления Вьетнам вступает в новый этап развития с целью обеспечения быстрого, устойчивого роста и углубленной международной интеграции. В этом контексте проведение АТЭС-2027 является не только большой честью, но и важной возможностью для продвижения имиджа страны, демонстрации достижений развития, культурной самобытности, туристического потенциала и стратегических ориентиров Вьетнама международному сообществу, особенно молодому поколению через мультимедийные платформы и новые технологии.

Выступая на встрече, Фил Нельсон поблагодарил министерства, ведомства и местные органы власти Вьетнама за сотрудничество и поддержку CNN в последние годы, а также выразил желание продолжать рассказывать истории о «новом Вьетнаме» — стране, динамично развивающейся в сферах экономики, инноваций и технологий и обладающей богатой культурной самобытностью.

По словам Фила Нельсона, CNN активно развивает многоуровневую медиасистему, расширяя деятельность от традиционного телевидения к цифровым платформам и социальным сетям, таким как TikTok, Facebook, YouTube и Instagram, чтобы эффективнее взаимодействовать с молодой аудиторией. Он также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с вьетнамскими ведомствами и регионами в области медиа, продвижения туризма, культуры, инноваций и экономического роста, а также отметил интерес CNN к изучению медийных идей, рекламного контента и возможностей сопровождения Вьетнама в процессе подготовки и проведения АТЭС-2027.

Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и тесное взаимодействие для изучения подходящих форм сотрудничества, способствующих эффективному продвижению имиджа Вьетнама и Года АТЭС-2027 среди международной общественности.

ИЖВ/ВИА

