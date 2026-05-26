Заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг приняла исполнительного вице-президента CNN
Заместитель министра подчеркнула, что спустя почти 40 лет политики обновления Вьетнам вступает в новый этап развития с целью обеспечения быстрого, устойчивого роста и углубленной международной интеграции. В этом контексте проведение АТЭС-2027 является не только большой честью, но и важной возможностью для продвижения имиджа страны, демонстрации достижений развития, культурной самобытности, туристического потенциала и стратегических ориентиров Вьетнама международному сообществу, особенно молодому поколению через мультимедийные платформы и новые технологии.
Выступая на встрече, Фил Нельсон поблагодарил министерства, ведомства и местные органы власти Вьетнама за сотрудничество и поддержку CNN в последние годы, а также выразил желание продолжать рассказывать истории о «новом Вьетнаме» — стране, динамично развивающейся в сферах экономики, инноваций и технологий и обладающей богатой культурной самобытностью.
По словам Фила Нельсона, CNN активно развивает многоуровневую медиасистему, расширяя деятельность от традиционного телевидения к цифровым платформам и социальным сетям, таким как TikTok, Facebook, YouTube и Instagram, чтобы эффективнее взаимодействовать с молодой аудиторией. Он также выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с вьетнамскими ведомствами и регионами в области медиа, продвижения туризма, культуры, инноваций и экономического роста, а также отметил интерес CNN к изучению медийных идей, рекламного контента и возможностей сопровождения Вьетнама в процессе подготовки и проведения АТЭС-2027.
Стороны договорились продолжать поддерживать контакты и тесное взаимодействие для изучения подходящих форм сотрудничества, способствующих эффективному продвижению имиджа Вьетнама и Года АТЭС-2027 среди международной общественности.