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Заместитель министра здравоохранения: Вьетнам уверен в устранении малярии к 2030 году

Вьетнам уверен в достижении цели по устранению малярии к 2030 году, заявил заместитель министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг.
  Заместитель министра здравоохранения Нгуен Тхи Лиен Хыонг выступает на мероприятии. Фото: Министерство здравоохранения  
Выступая на церемонии, посвященной Дню вьетнамских врачей (27 февраля) и вручению наград конкурса, посвященного жизни и научной карьере покойного профессора Данг Ван Нгы, проведенного Национальным институтом маляриологии, паразитологии и энтомологии (НИМПЭ) в Ханое 22 февраля, Нгуен Тхи Лиен Хыонг сказала, что Вьетнам стал маяком в региональной и глобальной борьбе с малярией.

Она высоко оценила ключевую роль НИМПЭ в сокращении числа случаев заболевания малярией, смертности и вспышек заболевания. К концу 2023 года 46 провинций получат статус свободных от малярии, что является резким поворотом по сравнению с 1991 годом, когда ежегодно регистрировалось более 1 миллиона случаев заболевания и 4646 смертей. В 2022 году было зарегистрировано всего 455 случаев заболевания и один смертельный случай, а вспышек заболевания не было вовсе.

Частично этот успех, как отметила Нгуен Тхи Лиен Хыонг, объясняется новаторской работой профессора Данг Ван Нгы, известного вьетнамского паразитолога.

Заглядывая в будущее, она призвала руководителей и сотрудников НИМПЭ опираться на свои прошлые достижения, поддерживать солидарность и выполнять поставленные задачи по борьбе с болезнями, переносимыми насекомыми, и паразитарными заболеваниями, стремясь в конечном итоге к их устранению.

ВИА/ИЖВ

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