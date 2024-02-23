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Заместитель министра здравоохранения: Вьетнам уверен в устранении малярии к 2030 году
Она высоко оценила ключевую роль НИМПЭ в сокращении числа случаев заболевания малярией, смертности и вспышек заболевания. К концу 2023 года 46 провинций получат статус свободных от малярии, что является резким поворотом по сравнению с 1991 годом, когда ежегодно регистрировалось более 1 миллиона случаев заболевания и 4646 смертей. В 2022 году было зарегистрировано всего 455 случаев заболевания и один смертельный случай, а вспышек заболевания не было вовсе.
Частично этот успех, как отметила Нгуен Тхи Лиен Хыонг, объясняется новаторской работой профессора Данг Ван Нгы, известного вьетнамского паразитолога.
Заглядывая в будущее, она призвала руководителей и сотрудников НИМПЭ опираться на свои прошлые достижения, поддерживать солидарность и выполнять поставленные задачи по борьбе с болезнями, переносимыми насекомыми, и паразитарными заболеваниями, стремясь в конечном итоге к их устранению.