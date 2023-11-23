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Заместитель министра здравоохранения Вьетнама принял участие в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
На полях конференции заместитель министра До Суан Туен провел рабочие встречи с генеральным директором ЮНЕСКО и заместителем генерального директора, а также руководителями ряда участвующих делегаций по вопросам развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере здравоохранения.
42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась 7 ноября, на ней присутствовали представители 194 стран-членов, 12 стран-ассоциированных членов, стран-наблюдателей, международных организаций и неправительственных организаций.
В ходе сессии Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО утвердила программу и бюджет на период 2024–2025 годов, стратегию управления людскими ресурсами на период 2023–2027 годов и оперативную стратегию ЮНЕСКО для малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ). Участники также обсудили многие актуальные вопросы, способствующие укреплению мира и устойчивого развития.
В частности, 21 ноября на конференции была принята резолюция о списке выдающихся личностей и исторических событий 2023–2024 годов, в который включен великий врач вьетнамской традиционной медицины Хай Тхыонг Лан Онг Ле Хыу Чак.
Чествование ЮНЕСКО великого врача Вьетнама Хай Тхыонг Лан Онг Ле Хыу Чака является признанием и оценкой международным сообществом индивидуального вклада великого врача, особенно гуманистическую идеологию «жизни для всех» и дух «обучение на протяжении всей жизни», которые являются ценностями, продвигаемые Организацией.
Резолюция, принятая всеми членами ЮНЕСКО, является ярчайшим подтверждением огромного вклада вьетнамского народа в области образования, здравоохранения, культуры и общества и в то же время демонстрирует популярность таланта и интеллекта вьетнамского народа на международной арене.
В 2024 году исполняется 300 лет со дня рождения талантливого вьетнамского медика. В знак признания его вклада и заслуг перед вьетнамской медициной, культурой и фольклором Вьетнам подготовил досье и представил его в ЮНЕСКО на признание, что получило высокую оценку международных экспертов.
Резолюция была принята всеми членами ЮНЕСКО, что является самым ярким подтверждением огромного вклада вьетнамского народа в области образования, здравоохранения, культуры и общества, а также демонстрирует распространение его таланта и интеллекта на международной арене, сказал он.
Заместитель министра До Суан Туен подчеркнул, что знаменитый врач Ле Хыу Чак является исторической личностью, оставившей сокровище великих ценностей в области медицины, культуры и образования.
Ле Хыу Чак (1724–1791), он же Хай Тхыонг Лан Онг, был родом из северной провинции Хынг-йен.
Он был не только великим врачом и фармацевтом, но также прекрасным поэтом и писателем, мыслителем с прогрессивной мыслью и глубоким гуманным духом. Он оставил большое количество работ, особенно сборник «Хай Тхыонг и тонг там линь», который считается величайшей медицинской «энциклопедией» средневекового Вьетнама и до сих пор сохраняет свою ценность. В его работах отразились его глубокие знания, прогрессивная мысль и высокая мораль медика, и подал яркий пример медицинской этики, принципов и практики для последующих поколений.
На данный момент ЮНЕСКО утвердила резолюции, посвященные годовщинам рождения/смерти нескольких вьетнамских деятелей, а именно 600-летию со дня рождения мандарина-поэта Нгуен Чая (утверждено в 1980 г.), 100-летию со дня рождения президента Хо Ши Мина (1990 г.), 250-летию со дня рождения годовщина поэта Нгуен Зу (2015 г.), 650-летие со дня смерти педагога Чу Ван Ана (2019 г.), 200-летие со дня рождения поэта Нгуен Динь Чиеу (2021 г.), 250-летие со дня рождения и 200-летие со дня смерти поэтессы Хо Суан Хыонга (2021 г.) и 300-летие годовщина рождения врача Хай Тхыонг Лан Онг Ле Хыу Чак (2023 г.).