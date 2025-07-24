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Заместитель МИД Вьетнама провела встречу с руководством Европейской службы внешних связей

Во второй половине дня 22 июля заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла Паолу Пампалони, заместителя генерального директора Департамента по делам Азии и Тихоокеанского региона Европейской службы внешних связей, прибывшего с визитом во Вьетнам в период с 20 по 24 июля, для обсуждения сотрудничества между Вьетнамом и ЕС.
  Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла Паолу Пампалони, заместителя генерального директора по делам Азии и Тихоокеанского региона Европейской службы внешних связей (EEAS). Фото: ВИА  
Во второй половине дня 22 июля в здании Министерства иностранных дел Вьетнама заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла Паолу Пампалони, заместителя генерального директора по делам Азии и Тихоокеанского региона Европейской службы внешних связей (EEAS), которая находится с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме с 20 по 24 июля, для обсуждения сотрудничества между Вьетнамом и Европейским союзом.

На встрече заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость по поводу новой встречи с госпожой Пампалони и поздравила её с успешным совместным председательством на 5-м заседании Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС.

Заместитель министра отметила, что за 35 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Вьетнамом и ЕС динамично развивается по всем направлениям. Особенно примечательно, что после 5 лет реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), Европейский союз стал одним из ведущих торговых партнеров Вьетнама.

Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность в том, что инвестиционное сотрудничество между двумя сторонами достигнет нового уровня после завершения процесса ратификации и вступления в силу Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).

В контексте сложной и нестабильной международной обстановки заместитель министра призвала к дальнейшему углублению сотрудничества, чтобы содействовать сбалансированным, прагматичным и взаимовыгодным отношениям не только в традиционных сферах, таких как политика и дипломатия, торговля и инвестиции, оборона и безопасность, но и в новых направлениях — научно-техническом сотрудничестве, «зелёном» и цифровом переходе, возобновляемой энергетике, подготовке высококвалифицированных кадров, трудовой миграции, профессиональном обучении, устойчивом развитии рыбного хозяйства и др.

Заместитель министра также приветствовала инвестиции европейских предприятий в приоритетные проекты во Вьетнаме в сферах инфраструктуры, «зелёной» энергетики, цифровизации и охраны окружающей среды, отметив при этом, что многие вьетнамские компании также заинтересованы в инвестициях в странах ЕС.

В ходе беседы госпожа Паола Пампалони проинформировала о результатах состоявшегося ранее заседания Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС. Она подчеркнула, что в духе открытости и конструктивности стороны провели комплексный обзор текущего состояния двусторонних отношений, обменялись информацией о ситуации в каждой из сторон и обсудили конкретные направления для развития сотрудничества в будущем.

Подчеркнув, что ЕС является надежным и стабильным партнёром Вьетнама, госпожа Пампалони согласилась с необходимостью активизировать координацию между Европейской службой внешнеполитической деятельности и Министерством иностранных дел Вьетнама для продвижения ключевых приоритетов, таких как расширение обменов делегациями всех уровней, особенно на высоком уровне, укрепление стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС и дальнейшая реализация EVFTA.

Госпожа Пампалони также отметила усилия Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом морских биоресурсов, пообещав способствовать объективной оценке Европейской комиссией прогресса Вьетнама с целью снятия «жёлтой карточки» для вьетнамского экспорта морепродуктов, а также ускорить процесс ратификации EVIPA.

Стороны также обсудили глобальные вызовы в области международной торговли и актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По случаю встречи представитель ЕС проинформировала о том, что в конце 2025 года в Брюсселе (Бельгия) планируется проведение 4-го заседания министерского форума по Индо-Тихоокеанскому региону с целью продвижения ряда совместных инициатив в рамках регионального сотрудничества.

Ранее, утром 22 июля, госпожа Паола Пампалони возглавила делегацию Европейской службы внешних связей для участия и совместного председательства на 5-м заседании Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС вместе с господином Буй Ха Намом, директором Департамента Европы МИД Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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