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Заместитель МИД Вьетнама провела встречу с руководством Европейской службы внешних связей
На встрече заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг выразила радость по поводу новой встречи с госпожой Пампалони и поздравила её с успешным совместным председательством на 5-м заседании Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС.
Заместитель министра отметила, что за 35 лет с момента установления дипломатических отношений сотрудничество между Вьетнамом и ЕС динамично развивается по всем направлениям. Особенно примечательно, что после 5 лет реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), Европейский союз стал одним из ведущих торговых партнеров Вьетнама.
Ле Тхи Тху Ханг выразила уверенность в том, что инвестиционное сотрудничество между двумя сторонами достигнет нового уровня после завершения процесса ратификации и вступления в силу Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA).
В контексте сложной и нестабильной международной обстановки заместитель министра призвала к дальнейшему углублению сотрудничества, чтобы содействовать сбалансированным, прагматичным и взаимовыгодным отношениям не только в традиционных сферах, таких как политика и дипломатия, торговля и инвестиции, оборона и безопасность, но и в новых направлениях — научно-техническом сотрудничестве, «зелёном» и цифровом переходе, возобновляемой энергетике, подготовке высококвалифицированных кадров, трудовой миграции, профессиональном обучении, устойчивом развитии рыбного хозяйства и др.
Заместитель министра также приветствовала инвестиции европейских предприятий в приоритетные проекты во Вьетнаме в сферах инфраструктуры, «зелёной» энергетики, цифровизации и охраны окружающей среды, отметив при этом, что многие вьетнамские компании также заинтересованы в инвестициях в странах ЕС.
В ходе беседы госпожа Паола Пампалони проинформировала о результатах состоявшегося ранее заседания Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС. Она подчеркнула, что в духе открытости и конструктивности стороны провели комплексный обзор текущего состояния двусторонних отношений, обменялись информацией о ситуации в каждой из сторон и обсудили конкретные направления для развития сотрудничества в будущем.
Подчеркнув, что ЕС является надежным и стабильным партнёром Вьетнама, госпожа Пампалони согласилась с необходимостью активизировать координацию между Европейской службой внешнеполитической деятельности и Министерством иностранных дел Вьетнама для продвижения ключевых приоритетов, таких как расширение обменов делегациями всех уровней, особенно на высоком уровне, укрепление стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС и дальнейшая реализация EVFTA.
Госпожа Пампалони также отметила усилия Вьетнама в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом морских биоресурсов, пообещав способствовать объективной оценке Европейской комиссией прогресса Вьетнама с целью снятия «жёлтой карточки» для вьетнамского экспорта морепродуктов, а также ускорить процесс ратификации EVIPA.
Стороны также обсудили глобальные вызовы в области международной торговли и актуальные региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
По случаю встречи представитель ЕС проинформировала о том, что в конце 2025 года в Брюсселе (Бельгия) планируется проведение 4-го заседания министерского форума по Индо-Тихоокеанскому региону с целью продвижения ряда совместных инициатив в рамках регионального сотрудничества.
Ранее, утром 22 июля, госпожа Паола Пампалони возглавила делегацию Европейской службы внешних связей для участия и совместного председательства на 5-м заседании Подкомитета по политическим вопросам Вьетнам – ЕС вместе с господином Буй Ха Намом, директором Департамента Европы МИД Вьетнама.