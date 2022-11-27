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Заместитель Генерального секретаря ООН: Создать благоприятные условия для эффективного участия женщин в миротворческой деятельности

26 ноября в Ханое Министерство национальной обороны Вьетнама совместно с Программой развития ООН во Вьетнаме (ПРООН) организовало Международную конференцию по участию женщин в миротворческой деятельности ООН.
  Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен, член ЦК партии, заместитель министра национальной обороны и заместитель секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа. Фото: ВИА  
Генерал-полковник Хоанг Суан Чиен, член ЦК партии, заместитель министра национальной обороны, глава руководящего комитета министерства национальной обороны по участию Вьетнама в миротворческих операциях ООН и заместитель секретаря ООН Жан-Пьер Лакруа были сопредседателями Конференции.

Выступая на конференции, Хоанг Суан Чиен заявил, что миротворчество является крупнейшим в настоящее время многосторонним механизмом сотрудничества в области мира и безопасности в глобальном масштабе, эффективным инструментом содействия миростроительству и созиданию в странах с наличием миротворческих миссий, практической основой для укрепления многостороннего и двустороннего сотрудничества на пути к взаимным ценностям.

В частности, в последнее время наметилось усиление роли и присутствия женщин в общественной деятельности в целом и в миротворческой деятельности ООН в частности. Это не только содержание общей цели тысячелетия ООН по улучшению гендерного равенства и статуса и возможностей женщин, но и очень насущная потребность, когда мир сталкивается с конфликтами, гражданскими войнами и насильственным экстремизмом, в которых женщины и дети являются наиболее уязвимыми группами.

На сегодняшний день 152 страны-члена подписали и приняли участие в Инициативе действий по поддержанию мира, предложенной Генеральным секретарем ООН для повышения эффективности миротворческих операций ООН. Странам-участницам предлагается взять на себя очень конкретные обязательства по повышению роли и присутствия женщин в миротворческих операциях ООН.

По словам заместителя министра Хоанг Суан Чиена, на сегодняшний день Вьетнам направил 70 женщин-военнослужащих для участия в миротворческих операциях ООН.

Выступая на конференции, заместитель Генерального секретаря ООН выразил благодарность всем лицам, которые служили в миротворческих миссиях ООН с 2014 года, года страна впервые принял участие в этих миссиях, развернутых в разнообразных и сложных средах, таких как Центральноафриканская Республика, Южный Судан и Абьей.

Жан-Пьер Лакруа подчеркнул, что Конференция является свидетельством непоколебимой приверженности Вьетнама целям ООН в области гендерного равенства, выраженной долей более 14% женщин-офицеров-миротворцев, а также стратегиями и планами действий в отношении женщин, мира, безопасности и гендерного равенства, принятыми на национальном и региональном уровнях.

Жан-Пьер Лакруа использовал пример важного вклада Вьетнама в миротворческую миссию ООН в Южном Судане, чтобы продемонстрировать, как включение как женщин, так и мужчин в патрули способствовало укреплению доверия у принимающих общин.

Международная конференция по положению женщин при миротворческих операциях ООН состоит из двух основных сессий по следующим темам: политика ООН в отношении женщин и опыт стран (включая Вьетнама) по участию женщин в миротворческих операциях ООН; Возможные инициативы (программы поддержки ООН и инициативы ряда стран) по содействию устойчивому участию женщин в миротворческих миссиях ООН.

ВИА

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