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Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям высоко ценит вклад Вьетнама

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа высоко оценил практический вклад Вьетнама в деятельность организации, в том числе в миротворческую деятельность, не только достигнутые результаты, но и потенциал для расширения сотрудничества между двумя сторонами.
  Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа  
В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству в Нью-Йорке после участия генерального секретаря партии, президента государства То Лама в Саммите будущего ООН и 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН 79), Лакруа отметил, что Вьетнам направил свои силы в миротворческие миссии ООН, включая полевой госпиталь 2-го уровня в Южном Судане и, совсем недавно, инженерное подразделение в миссию ООН в Абьее.

Количество вьетнамского персонала в миротворческих миссиях неуклонно растет, включая мужчин и женщин, а также полицейских, как на местах, так и в штаб-квартире. Он высоко оценил квалифицированность вьетнамских миротворцев, добавив, что эти изменения отражают высокий уровень сотрудничества между Вьетнамом и ООН.

Подтверждая желание ООН расширять и активизировать сотрудничество с Вьетнамом, представитель ООН сообщил, что в кулуарах 79-й сессии ГА ООН он встретился с министрами национальной обороны и общественной безопасности Вьетнама, чтобы обсудить направления дальнейшего развития двусторонних отношений, включая подготовку кадров и наращивание потенциала.

Поскольку в ближайшее время состоится встреча на уровне министров, посвященная будущей миротворческой деятельности, ООН надеется, что к тому времени участники внесут хорошие идеи по эффективному осуществлению миротворческих миссий в соответствии с текущим международным контекстом.

ООН проводит оценку методов миротворческих операций, чтобы адаптироваться к современным глобальным вызовам, сказал Лакруа, надеясь на сотрудничество Вьетнама в этой общей работе.

ВИА/ИЖВ

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