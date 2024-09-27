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Заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям высоко ценит вклад Вьетнама
Количество вьетнамского персонала в миротворческих миссиях неуклонно растет, включая мужчин и женщин, а также полицейских, как на местах, так и в штаб-квартире. Он высоко оценил квалифицированность вьетнамских миротворцев, добавив, что эти изменения отражают высокий уровень сотрудничества между Вьетнамом и ООН.
Подтверждая желание ООН расширять и активизировать сотрудничество с Вьетнамом, представитель ООН сообщил, что в кулуарах 79-й сессии ГА ООН он встретился с министрами национальной обороны и общественной безопасности Вьетнама, чтобы обсудить направления дальнейшего развития двусторонних отношений, включая подготовку кадров и наращивание потенциала.
Поскольку в ближайшее время состоится встреча на уровне министров, посвященная будущей миротворческой деятельности, ООН надеется, что к тому времени участники внесут хорошие идеи по эффективному осуществлению миротворческих миссий в соответствии с текущим международным контекстом.
ООН проводит оценку методов миротворческих операций, чтобы адаптироваться к современным глобальным вызовам, сказал Лакруа, надеясь на сотрудничество Вьетнама в этой общей работе.