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Заместитель генерального секретаря ООН высоко оценил вклад Вьетнама в миротворческие миссии
В свою очередь, Хоанг Суан Чиен заявил, что Вьетнам по-прежнему намерен расширять свое участие в миротворческих операциях ООН путем развертывания дополнительных подразделений, таких как механизированная пехота, связь, группы поддержки аэропорта и другие.
По его словам, эти подразделения будут зарегистрированы в Системе обеспечения готовности миротворческого потенциала ООН (PCRS) в соответствии с процедурами, обеспечивающими готовность к развертыванию в полевых миссиях. Вьетнам также намерен выдвигать своих сотрудников на руководящие должности в системе ООН, сказал он.
Заместитель министра поблагодарил ООН за поддержку Вьетнама на протяжении почти 50 лет с тех пор, как страна стала его членом, и высоко оценил значительный вклад Лакруа в глобальные усилия по поддержанию мира, особенно благодаря его лидерству в продвижении инициативы «Действия по поддержанию мира» (A4P) и ее преемника A4P+ на период 2021-2023 гг.
Хоанг Суан Чиен выразил благодарность ООН и заместителю Генерального секретаря, в частности, за постоянную поддержку и усилия по укреплению и расширению сотрудничества в последние годы. Он выразил надежду, что ООН и лично Лакруа продолжат оказывать руководство и помощь, чтобы Вьетнамская народная армия могла вносить еще более эффективный вклад в миротворческие операции ООН.
Жан-Пьер Лакруа, в свою очередь, высоко оценил все более активное и эффективное участие Вьетнама в миротворческих операциях. Он подтвердил, что ООН полностью поддерживает усилия Вьетнама по углублению сотрудничества и расширению его вклада в глобальный мир и стабильность.
Отметив все более активное и эффективное участие Вьетнама в миротворческих операциях ООН, он подтвердил неизменную поддержку Вьетнама со стороны ООН и ее усилия по углублению и расширению сотрудничества в этой области.
Заместитель Генерального секретаря ООН также высоко оценил потенциал и профессионализм миротворческих сил Вьетнама, выразив уверенность в том, что Вьетнам продолжит вносить значимый вклад и играть более активную роль в совместных миссиях ООН.
С июня 2014 года Министерство национальной обороны Вьетнама успешно направило почти 1100 человек в миротворческие операции ООН и штаб-квартиру ООН как в индивидуальном порядке, так и в составе подразделений.
В индивидуальном порядке Вьетнам направил около 153 офицеров для работы в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей в МООНЮС (Южный Судан), МООНСЦА (Центральноафриканская Республика), ЮНИСФА (Абьей) и в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Что касается развертывания подразделений, то с октября 2018 года Вьетнам обслуживает шесть полевых госпиталей уровня 2 в Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). С мая 2022 года три инженерные группы были направлены во Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.
Примечательно, что во Вьетнаме один из самых высоких показателей доли женского персонала, участвующего в миротворческих миссиях ООН: женщины составляют более 16% развернутых сил, что значительно выше среднего мирового показателя. Министерство национальной обороны взяло на себя обязательство поддерживать и расширять участие женщин, намереваясь к 2025-2030 годам достичь показателя более 20 % для индивидуальных ролей и более 15 % для развертывания подразделений.