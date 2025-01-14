Заместители премьер-министров Вьетнама и России обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества

В ходе встречи Чан Хонг Ха подчеркнул, что Вьетнам проводит последовательную внешнюю политику независимости, самодостаточности, многосторонности и диверсификации. Отметив важность отношений с Россией, он выразил желание Вьетнама развивать двустороннее сотрудничество в различных областях.

Два заместителя премьер-министра рассмотрели ход реализации мероприятий по сотрудничеству с момента проведения 25-й сессии межправительственного комитета в сентябре 2024 года.

За 11 месяцев прошлого года двусторонний товарооборот составил 4,1 млрд долларов США, увеличившись на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вьетнам и Россия предприняли совместные инициативы и изучили потенциальные проекты в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, переработка минерального сырья, производство оборудования для возобновляемых источников энергии и транспорт. Сотрудничество в области энергетики охватывает новые сферы, включая строительство газовых электростанций, инфраструктуру возобновляемых источников энергии и модернизацию энергетических объектов Вьетнама.

Также были согласованы меры по расширению сотрудничества в таких отраслях, как сельское хозяйство, информационные технологии, наука, образование, культура и спорт; по развитию туризма и обменов между людьми, расширению преподавания вьетнамского и русского языков, сохранению стипендий для вьетнамских студентов в России и поощрению российских студентов к обучению во Вьетнаме; по упрощению визовых процедур для граждан Вьетнама, отправляющихся в Россию на работу или в путешествие.

Заместители премьер-министров двух стран признали, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество еще не соответствует потенциалу и прочным политико-дипломатическим отношениям двух стран. Они призвали министерства и отрасли приложить больше усилий для расширения рамок двусторонней совместной работы, устранения торговых барьеров и содействия инвестиционным проектам бизнеса обеих стран.

Чан Хонг Ха выразил уверенность, что 2025 год станет скачком в развитии вьетнамо-российских отношений во всех секторах через механизм межправительственного комитета и его подкомитетов и рабочих групп, способствуя укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.