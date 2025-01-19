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НОВОСТИ

Замена одноразового пластика: Решение для зеленой экономики

Во Вьетнаме ежегодно выбрасывается около 1,8 миллиона тонн пластиковых отходов, из которых только 10% перерабатываются, а остальные утилизируются путем захоронения или сжигания, что приводит к серьезному загрязнению окружающей среды. Загрязнение пластиковыми отходами становится все более острой проблемой, угрожая среде обитания человека. Согласно докладу ООН, ежегодно в мире образуется более 300 миллионов тонн пластиковых отходов, из которых 79% попадают в природную среду, 12% сжигаются, и только 9% перерабатываются. Каждую минуту используется около 1 миллиона пластиковых бутылок и 5 триллионов пластиковых пакетов.

По данным Министерства природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама, средняя семья использует около 1 килограмма пластиковых пакетов в месяц, а пластиковые отходы составляют 6-8% от общего объема твердых бытовых отходов на полигонах.

Для решения проблемы группа исследователей проекта «Сокращение пластиковых отходов в океанах Вьетнама» предложила три ключевые меры: разработку политики, продвижение рынка альтернативной продукции и повышение осведомленности общества. Было рекомендовано использовать альтернативы пластиковым пакетам, пенопластовым коробкам и пластиковым трубочкам.

Доктор Нгуен Чунг Тханг подчеркнул важность введения экологического налога и платы за утилизацию одноразовых пластиковых изделий для стимулирования предприятий к переходу на экологически чистые альтернативы. Предприятия, переходящие на использование экологически безопасных материалов и альтернативной продукции, смогут получить поддержку в виде кредитов и налоговых льгот.

Группа исследователей также предложила внедрить инновации в дизайн, производство и маркетинг альтернативных продуктов с использованием поддерживающих финансовых ресурсов. Кроме того, предприятиям необходимо сотрудничать и объединяться для расширения рынка альтернативных продуктов.

ИЖВ/ВИА

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