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Замглавы МИД призвал создать медиаинфраструктуру мирового уровня для АТЭС-2027 на Фукуоке

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг призвала в кратчайшие сроки завершить строительство современной медиаинфраструктуры и комплексных объектов обеспечения, чтобы вьетнамские и зарубежные журналисты могли эффективно освещать АТЭС-2027. Об этом она заявила в ходе проверки подготовки к мероприятию в специальной зоне Фукуок провинции Анзянг.
Рабочая делегация Подкомитета по информации и культуре Национального комитета АТЭС-2027 проверяет ход подготовки к Году АТЭС-2027. Фото: ВИА
4 июля глава Подкомитета по информации и культуре Национального комитета АТЭС-2027 Ле Тхи Тху Ханг во главе рабочей делегации провела встречу с руководством провинции Анзянг, в ходе которой была дана оценка ходу подготовки к проведению Года АТЭС-2027, прежде всего Недели лидеров экономик АТЭС, намеченной на ноябрь 2027 года на острове Фукуок.

Она высоко оценила усилия провинции и Sun Group по подготовке ключевой инфраструктуры и призвала соответствующие ведомства продолжить инвестирование в современные системы телевизионного вещания, аудиовизуального обеспечения, а также управления и координации в соответствии с международными стандартами.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнула необходимость оперативно завершить разработку планов, касающихся Международного пресс-центра, размещения, транспортных средств и других услуг поддержки для журналистов. Она также поручила ведомствам своевременно докладывать Национальному комитету АТЭС-2027 о вопросах, выходящих за рамки их полномочий, чтобы получить необходимые указания и обеспечить их своевременное решение.

По словам Ле Тхи Тху Ханг, тщательная подготовка позволит не только обеспечить успешное проведение мероприятий АТЭС-2027, но и представить Вьетнам международному сообществу как дружественное, мирное и стабильное направление, а также продвигать культурные особенности и туристические достопримечательности Фукуока и провинции Анзянг.

Она отметила, что по итогам проверки структуры Подкомитета по информации и культуре усилят координацию для выполнения порученных задач в установленные сроки и с высокой эффективностью.

На встрече представители властей провинции Анзянг сообщили об активизации информационного сопровождения АТЭС-2027: ежемесячно на цифровых платформах и в местных СМИ публикуется более 200 новостных и тематических материалов. Кроме того, запущен двуязычный сайт АТЭС-2027 на вьетнамском и английском языках, продолжается модернизация телекоммуникационной и интернет-инфраструктуры на ключевых площадках проведения мероприятий и в местах размещения участников.

Участники также обсудили планы развития инфраструктуры теле- и радиовещания, подчеркнув необходимость заблаговременной координации с Вьетнамским информационным агентством, Вьетнамским телевидением, радио «Голос Вьетнама» и соответствующими техническими ведомствами уже на этапе проектирования, чтобы обеспечить интеграцию систем и избежать дорогостоящих корректировок в ходе строительства.

До начала встречи делегация проинспектировала ряд крупных объектов, предназначенных для проведения Недели лидеров экономик АТЭС, включая Конгресс-центр АТЭС, Международный пресс-центр, Многофункциональный зал выступлений АТЭС, площадки для мероприятий и гостиницы, определенные для размещения представителей международных СМИ.

ИЖВ/ВИА

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