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Заложить основу для ускорения экспорта сельскохозяйственной и лесной продукции
От рыбной продукции и фруктов до риса – многие товарные группы получают возможности для расширения рынков и увеличения добавленной стоимости. Однако наряду с этими возможностями сохраняются вызовы, связанные с изменением климата, международной конкуренцией и всё более жёсткими техническими барьерами.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Данг Нгок Диеп, результаты производства и экспорта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции за первые шесть месяцев текущего года выглядят весьма обнадёживающими и, как ожидается, превысят намеченные показатели. Обычно экспорт этой продукции значительно ускоряется во втором полугодии благодаря росту потребительского спроса на крупных рынках в преддверии конца года, что должно способствовать достижению цели по экспортной выручке в размере 73–74 млрд долларов США в 2026 году.
На общем фоне особенно выделяется сектор фруктов и овощей, который продолжает расти двузначными темпами. Дуриан сохраняет роль локомотива благодаря преимуществам внесезонного производства и расширению числа зарегистрированных экспортных зон для официальных поставок в Китай. Традиционные товары, такие как драконий фрукт, бананы, манго и кокосы, также сохраняют стабильные позиции на рынке.
Подписание Вьетнамом и Китаем в апреле 2026 года Протокола об официальном экспорте грейпфрутов и лимонов, как ожидается, откроет дополнительные возможности для роста фруктово-овощной отрасли. Одновременно успешная отправка первой партии свежих грейпфрутов в Австралию свидетельствует о том, что вьетнамские предприятия всё лучше соответствуют международным стандартам.
Помимо расширения рынков, структура экспорта фруктов и овощей также претерпевает позитивные изменения в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью. Доля переработанной плодоовощной продукции выросла до 35,82%, что значительно выше уровня аналогичного периода прошлого года. По словам генерального секретаря Ассоциации овощей и фруктов Вьетнама Данг Фук Нгуена, потенциал отрасли остаётся огромным, поскольку более 70% экспортируемой продукции по-прежнему поставляется в свежем виде. Поэтому глубокая переработка станет важным драйвером роста, позволяя повышать стоимость продукции и снижать риски, связанные с колебаниями мировой торговли.
Тенденция к инвестициям в переработку и логистику активно развивается во многих провинциях и, как ожидается, станет важным звеном в повышении стоимости сельхозпродукции и конкурентоспособности экспортных поставок. В провинции Даклак проект строительства технической инфраструктуры промышленного кластера Тантьен, ориентированный на развитие логистики и переработки экспортной сельхозпродукции, уже привлёк около 30 компаний, главным образом работающих в сферах кофе, перца и дуриана.
Если сектор фруктов и овощей открывает значительные перспективы роста, то рыбное хозяйство сталкивается с немалыми трудностями. Несмотря на сохранение двузначных темпов роста, отрасль испытывает всё более сильное давление со стороны тарифной политики, технических барьеров, высоких энергетических затрат и международной конкуренции.
Как отметила заместитель генерального секретаря Вьетнамской ассоциации экспортёров и производителей морепродуктов (VASEP) Ле Ханг, экспорт креветок в 2026 году продолжит испытывать давление из-за высоких издержек, неблагоприятной погоды, способной повлиять на объёмы выращивания, а также усиливающейся конкуренции со стороны Эквадора, Индонезии и Индии. Кроме того, отрасли приходится адаптироваться к мерам торговой защиты, особенно на рынке США.
В секторе пангасиуса рост производственных затрат уже сказывается на планах по зарыблению и стабильности поставок сырья на перерабатывающие предприятия. Вместе с тем открываются и новые возможности: мировое производство минтая сократилось примерно на 30%, что может позволить вьетнамскому пангасиусу увеличить свою долю на мировом рынке благодаря стабильности поставок, конкурентоспособным ценам и способности удовлетворять спрос массового сегмента.
По словам Ле Ханг, если Китай сохранит высокий уровень спроса, вьетнамский пангасиус удержит конкурентные преимущества, отрасль улучшит себестоимость производства креветок, а предприятия эффективно воспользуются соглашениями о свободной торговле, то экспорт рыбной продукции в 2026 году может вырасти на 8–10% и превысить 12 млрд долларов.
Однако для достижения этой цели отрасли предстоит решить ряд накопившихся проблем. Так, серьёзными препятствиями для морского промысла остаются требования по борьбе с ННН-промыслом, а также положения американского Закона о защите морских млекопитающих (MMPA), которые повышают затраты на соблюдение нормативных требований и затрудняют заключение экспортных контрактов.
Что касается рисовой отрасли, её рыночные перспективы в ближайшее время оцениваются как относительно стабильные. По словам заместителя председателя и генерального секретаря Ассоциации рисовой отрасли Вьетнама Ле Тхань Тунга, мировой спрос на рис не претерпит резких изменений. Хотя Эль-Ниньо может повлиять на предложение в отдельных странах и отразиться на мировых ценах, такие скачки обычно носят краткосрочный характер.
Сегодня важнее не ориентироваться на краткосрочные ценовые сигналы, а формировать устойчивые сырьевые зоны, обеспечивать высокое качество продукции и соответствовать всё более строгим требованиям к прослеживаемости, безопасности пищевых продуктов и устойчивому развитию. В этих условиях производство риса с низким уровнем выбросов рассматривается как неизбежное направление для повышения конкурентоспособности вьетнамского риса.
Помимо рыночных факторов, погода остаётся ключевой переменной для экспорта сельхозпродукции в ближайшие месяцы. Как отметил заместитель начальника Департамента планирования и финансов Чан Зя Лонг, Эль-Ниньо может напрямую затронуть Южно-Центральный регион, Центральное нагорье и дельту Меконга – территории, обеспечивающие более 80% стоимости сельскохозяйственного, лесного и рыбного производства страны. Без своевременных мер засуха и дефицит воды могут снизить урожайность, повысить производственные затраты и негативно сказаться на экспортных поставках.
Тем не менее, если удастся сохранить ключевые сырьевые зоны, активнее развивать глубокую переработку, расширять «зелёное» производство и повышать адаптацию к изменению климата, сельскохозяйственная, лесная и рыбная продукция Вьетнама сможет не только сохранить темпы роста во втором полугодии, но и увеличить свою долю на мировом рынке в последующие годы.