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Залив Халон и город Сапа были выбраны TripAdvisor в качестве самых популярных направлений в 2024 году
Что касается залива Халонг, признанного объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, крупнейшая в мире туристическая платформа написала, что путешественники посещают залив Халонг, чтобы познакомиться с его удивительными известняковыми островами, скальными образованиями и пещерами, захватывающими дух. Посетителям рекомендуется арендовать каяк или лодку-джонку и отправиться на экскурсию.
Между тем, «северо-западный город Сапа красочен и очарователен, представляет собой идеальный оазис для изнурительного горного похода или экскурсии по рисовым полям. Готическая каменная церковь в центре города - это достопримечательность среди магазинов и киосков, служащая напоминанием о французском миссионерском влиянии города. Поужинайте блюдами вьетнамской или европейской кухни прямо в центре города и не пропустите субботний рынок под названием «love market» - один из самых ярких вечеров для одиноких, которые только можно себе представить», - говорится в статье.
«Самый лучший выбор путешественников» - ежегодная награда от Tripadvisor. Награда предназначена для вручения направлениям, чьи отели, рестораны и развлечения получили большое количество положительных отзывов и мнений сообщества за 12-месячный период.
Менее 1% из 8 миллионов объявлений Tripadvisor отмечены наградой «Лучшие из лучших», что свидетельствует о высочайшем уровне совершенства в сфере путешествий.