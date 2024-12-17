Залив Халонг сохраняет вечную красоту

Вечная красота чуда природы



Расположенный в провинции Куангнинь, залив Халонг может похвастаться 1,553 кв.км потрясающими пейзажами и 1969 островами, демонстрирующими как величественную красоту, так и неоценимое геологическое значение.



С тысячами известняковых островов, мистическими пещерами и нетронутыми пляжами, залив представляет собой живую акварельную картину, демонстрирующую природу во всей красе. Ценность залива Халонг не только в его поразительном внешнем виде. Это место отличается богатым биологическим разнообразием, уникальной экосистемой и отличительными геологическими и геоморфологическими особенностями.



Этот прибрежный район Тонкинского залива служит «естественной геологической лабораторией», иллюстрирующей эволюцию уровня моря на протяжении веков. Залив также является колыбелью доисторических культур, таких как Шойньу и Кайбео, археологические свидетельства которых датируются 18 000 лет назад. Культура Халонг, возникшая около 5000 лет назад, отражает значительные обмены между цивилизациями Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии, отмечая поворотную главу в развитии древней вьетнамской культуры.



Он также окутан местными мифами и легендами, что придает ему культурное очарование и привлекает посетителей, желающих познакомиться с его увлекательным фольклором.



Диана Фальк, гостья из Германии, выразила свое восхищение потрясающими и величественными пейзажами залива. Она сказала, что впечатлена разнообразием и богатством здешней дикой природы.



Между тем, Хо Тхи Ким Тхи, туристка из провинции Анжанг в дельте Меконга, поделилась своими впечатлениями, отметив, что каждый раз, когда она возвращается в бухту, она кажется ей еще более красивой. По словам Хо Тхи Ким Тхи, залив представляет собой место особой привлекательности для нее и ее мужа, и каждое их посещение ощущается как возвращение к его естественной, нетронутой красоте.



Знаковым событием стало 16 сентября 2023 года, когда залив Халонг вместе с архипелагом Катба в соседнем городе Хайфон был вновь признан объектом Всемирного наследия. Это признание сделало его первым двойным объектом Всемирного наследия во Вьетнаме, что имеет огромное значение не только для Вьетнама в целом, но и для провинций Куангнинь и Хайфон, укрепляя их статус как мировых центров природной красоты и экологического туризма.



Нгуен Конг Тай, бывший заместитель главы правления залива Халонг, отметил, что, когда это место было впервые внесено в список Всемирного наследия, это вызвало большое чувство гордости и изменило понимание общественностью важности сохранения природного наследия. Он добавил, что это признание стало важным шагом для Вьетнама в присоединении к международным усилиям по сохранению культурного наследия.



Будущие возможности



Считается, что залив Халонг, обладающий огромным потенциалом, продолжает развиваться и укреплять свои позиции на туристической карте мира. Ожидается, что в будущем он станет ведущим направлением экологического и культурного туризма, привлекающим посетителей со всех уголков земного шара.



За последние 30 лет залив Халонг продемонстрировал свою устойчивость и непреходящую ценность. Чтобы сохранить её как драгоценную жемчужину Вьетнама, необходимо продолжать прилагать усилия для охраны и устойчивого развития этого уникального места.



Красота залива Халонг заключается не только в его величественных пейзажах, но также в его геологических и биологических ценностях. Сотни известняковых островов залива создают потрясающий фон странных и уникальных форм. Его пещеры со сталактитами и сталагмитами образуют захватывающие дух природные скульптуры.



С 1994 по сентябрь 2024 года залив Халонг посетило более 56,3 миллиона человек, а стоимость входных билетов превысила 8,47 трлн донгов (333,56 млн долларов США). Эта впечатляющая цифра не только подчеркивает важность сохранения природного состояния залива в соответствии с правилами ЮНЕСКО, но и демонстрирует социально-экономические выгоды, извлекаемые из культурного туризма. Полученные доходы играют жизненно важную роль в усилиях по реинвестированию, улучшению инфраструктуры и туристических предложений в регионе.



Нгуен Конг Тай сказал, что за 30 лет залив преобразился, сохранив свою первозданную красоту, а также улучшенную инфраструктуру, включая порты и прибрежный транспорт, что делает ее достойной звания чуда природы мирового класса.

Однако Ву Кьен Кыонг, глава правления залива Халонг, заявил, что уникальные ценности залива еще предстоит полностью использовать, отметив, что задействовано только 10-20% туристических ресурсов этого места.



Он сказал, что правление работает с соответствующими органами власти над оценкой недоиспользуемых ресурсов для улучшения существующих туристических предложений и разработки новых высококлассных предложений, направленных на привлечение состоятельных посетителей.



Залив Халонг по-прежнему обладает огромным потенциалом для привлечения путешественников класса люкс, особенно благодаря своим пещерным системам, пляжам и зонам отдыха, расположенным дальше от центральных районов.



Эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы залив оставался устойчивым объектом Всемирного наследия, необходимо приложить больше усилий для защиты окружающей среды, одновременно поощряя сообщество играть активную роль в сохранении.