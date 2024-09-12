Залив Халонг - архипелаг Катба во второй раз удостоен звания всемирного геологического наследия

Залив Халонг По этому случаю сеть также отметила вклад ученых, которые заложили основу для создания GGN.

Президент GGN Николас Зурос рассказал о 20-летнем пути сети, объединяющей 213 геопарков из почти 50 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Америки, Карибского бассейна и Африки. В ближайшее время GGN рассмотрит 15 новых геопарков на предмет вступления в сеть.

За время своего существования сеть успешно выполнила свою миссию по сохранению и популяризации различных видов геологического наследия, биоразнообразия, природных ландшафтов, материального и нематериального культурного наследия, а также природоохранной деятельности в целях развития и устойчивого роста сообщества. Она также способствовала укреплению солидарности между членами сети в достижении общих целей.

Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам естественных наук Лидия Брито выразила искреннее сочувствие и соболезнования вьетнамскому народу в целом и жителям Каобанга в частности в связи с огромными потерями, причиненными тайфуном «Яги» за несколько последних дней.

Она призвала страны принимать решения и совместно строить стратегии по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий; разрабатывать и внедрять эффективные модели и накапливать опыт реагирования на природные вызовы. Она пообещала, что ЮНЕСКО будет способствовать укреплению потенциала молодежи в решении этих проблем.

Брито призвала страны приложить усилия для сохранения глобального наследия, подчеркнув, что ЮНЕСКО предоставит техническую и экспертную помощь для того, чтобы глобальные геопарки действительно стали особой моделью; повысит прозрачность сети. Она призвала страны-члены GGN продолжать содействовать развитию глобальных геопарков в связи с устойчивым развитием туризма.

Председатель Народного комитета провинции Хоанг Суан Ань заявил, что 2024 год является важной вехой для GGN, которая работает над достижением трех основных целей: сохранение геологического наследия и Земли, просвещение населения в области наук о Земле и содействие устойчивому местному развитию.

С тех пор как в апреле 2018 года Нон Ныок Каобанг был официально признан полноправным членом GGN, в этом населенном пункте отмечается быстрый рост туризма.

По словам Хоанг Суан Аня, были предприняты усилия по сохранению туристических ресурсов, а также осуществлены многочисленные мероприятия по поддержке и улучшению средств к существованию местных жителей. Местные жители активно сотрудничают с местными властями в деле сохранения традиционных культурных ценностей и содействия развитию туризма.



