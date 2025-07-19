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Закрытие 12-го Пленума ЦК КПВ 13-го созыва
Чётко определить цели на срок полномочий 14-го съезда, а также видение до 2045, 2050 года и далее
По вопросу о направлении разработки документов, которые будут представлены на 14-м съезде КПВ, Генеральный секретарь То Лаm отметил, что ЦК потребовал, чтобы новый Политический доклад был доработан в следующих направлениях:
1/ Обеспечение преемственности и обновления, адекватное отражение реальной картины развития страны, особенно выдающихся достижений в политике, экономике, культуре, обществе, обороне, безопасности и внешней политике, исходя из позиции, что достигнутое сегодня положение страны, её потенциал, международный авторитет и престиж являются результатом тысячелетнего культурного наследия нации, в особенности — итогом 95 лет руководства КПВ, 80 лет существования государства Социалистическая Республика Вьетнам, 40 лет обновления (Дой мой), а также значительных усилий и жертв многих поколений партийцев и широких народных масс.
2/ Чёткое определение целей на период 14-го съезда и перспектив до 2045, 2050 годов и далее, с привязкой к двум вековым рубежам: 100 лет под руководством КПВ и 100 лет государства СРВ.
3/ Акцент на новые движущие силы развития, включая науку и технологии, инновации, цифровую трансформацию, развитие человеческого капитала высокого качества и эффективное использование преимуществ глубокой международной интеграции.
4/ Подтверждение ключевой роли партийного строительства и перестройки, борьбы с коррупцией, расточительством, негативными проявлениями, с индивидуализмом, групповыми интересами, идеологическим и моральным разложением; усиление контроля над властью; повышение руководящей способности, управленческой эффективности и боевой силы Партии; совершенствование государственного управления и деятельности организационного аппарата всей политической системы.
5/ Поручение Политбюро и Секретариату продолжить руководство работой Подготовительных подкомитетов 14-го съезда по доработке документов, с широким привлечением мнений внутри Партии и всего общества, обеспечивая их качество, консенсус и стратегический масштаб.
6/ Доклады об итогах выполнения Устава Партии и 40-летия обновления также должны быть продолжены в том же духе, чтобы действительно стать основой для сохранения единства и сплочённости всей Партии, а также служить платформой для выработки стратегий развития страны в будущем.
По вопросу внесения изменений и дополнений в ряд резолюций и заключений ЦК в целях создания политической основы для продолжения реформ и обновления страны, Генеральный секретарь сообщил, что ЦК рассмотрел и дал указания относительно подведения итогов практической реализации, оценки существующих трудностей и недостатков в ряде действующих законов и институтов. На этой основе будет определено направление поправок, направленных на устранение юридических узких мест и содействие развитию в новом этапе.
В связи с этим Генсекретарь потребовал от всех уровней и отраслей: (i) Инициативно пересматривать, предлагать изменения и дополнения к правовым актам, содержащим недостатки или противоречия; (ii) Формировать согласованную, прозрачную, выполнимую систему законодательства, способствующую созданию благоприятной инвестиционно-деловой среды и защите законных прав граждан; (iii) Активно внедрять технологии в государственное управление, переходить от модели административного управления к сервисной административной модели.
* Реализация планов по организации съездов всех уровней без пассивности и затягивания
Относительно направления кадровой работы к 14-у съезду КПВ Генсекретарь подчеркнул ЦК пришёл к следующим единым выводам: 1/ Направление кадровой работы к 14-у съезду КПВ является особенно важным документом, определяющим всю подготовку и выборы кадрового состава ЦК, Политбюро, Секретариата, Генерального секретаря и ключевых руководящих должностей государства. Это будет способствовать успеху 14-го съезда КПВ, дальнейшему укреплению позиции и более чёткому подтверждению абсолютного, всеобъемлющего и прямого руководства Партии над страной, особенно в условиях решительного, комплексного и всестороннего реформирования организационного аппарата от центра до базы, чтобы вступить в эпоху процветающего развития нации; 2/ Кадровая работа — это «ключевое из ключевого звена», поэтому подготовку кадров к 14-у съезду КПВ необходимо проводить синхронно, научно, планомерно, строго, демократично, объективно и прозрачно; строго соблюдать партийные нормы, принципы демократического централизма и положения законодательства;
Генсекретарь предложил подготовка кадров для ЦК, Политбюро и Секретариата должна соответствовать основополагающим партийным принципам и взглядам, ставя национально-государственные интересы выше всего; обеспечивать баланс между требованиями и структурой; между преемственностью, стабильностью и обновлением, развитием; между общими требованиями и особенностями; между профильным образованием и реальными способностями; между авторитетом, опытом и потенциалом роста. Особое внимание следует уделять качеству, эффективности, результатам работы и вкладу кандидатов как критериям оценки, назначения и использования; учитывать структуру по возрасту, полу, национальности и региональному представительству; Представление и отбор кадров должны основываться на установленных требованиях и условиях. Хотя преимущество отдается кандидатам из резервного состава, при этом нужно гибко подходить к реальным обстоятельствам, не упуская из виду выдающихся лидеров вне плана, обладающих качествами и способностями, наилучшим образом отвечающими требованиям революции в новом этапе. Всё это должно быть тесно увязано с планами назначения кадров на ключевые руководящие должности в партийных, государственных, центральных и местных органах на 2026–2031 годы, а также в Отечественном фронте Вьетнама и общественно-политических организациях на следующий срок.
Генеральный секретарь отметил решительно не допускать в состав ЦК 14-го созыва лиц, не соответствующих установленным требованиям, не заслуживающих доверия. Одновременно необходимо внедрять эффективные меры по предотвращению и скорейшему устранению ситуации, при которой кадры, только что избранные в ЦК или назначенные, вскоре подвергаются критике, дисциплинарным взысканиям или уголовному преследованию.
Относительно направления распределения структуры и численности официальных членов ЦК 14-го созыва по местам, учреждениям и подразделениям ЦК пришел к единому мнению и достиг высокого уровня консенсуса, считая, что направление распределения было подготовлено достаточно тщательно, с учетом преемственности, приближено к практической ситуации и убедительно; в то же время тесно связано с требованиями руководства по выполнению политических задач и формированию команды высокопоставленных партийных руководителей как в ближайшей перспективе, так и на новом этапе развития страны.
О проведении партийных съездов на всех уровнях: По мнению ЦК, партийные съезды всех уровней на срок 2025–2030 годов имеют особо важное значение. Это не только масштабное и всестороннее политическое мероприятие для всей Партии и всего народа, но и важная предпосылка для успешной организации 14-го Всевьетнамского съезда КПВ.
В настоящее время органы и организации политической системы в рамках новой модели двухуровневого административного деления на местах уже начали функционировать. Поэтому партийные комитеты и организации должны сосредоточить руководство и направить усилия на успешное проведение съездов партийных организаций по следующему графику: Низовые съезды должны быть проведены до 31 июля 2025 года; съезды непосредственно низового уровня и партийных комитетов коммун, общин и особых зон должны быть проведены до 31 августа 2025 года; провинциальные съезды и партийные комитеты непосредственного подчинения ЦК должны быть проведены до 31 октября 2025 года. В то же время партийные организации обязаны сосредоточиться на тщательном обсуждении задач и решений в процессе подготовки и организации съездов, чтобы продолжать вносить вклад в разработку документов 14-го Всевьетнамского съезда КПВ и документов съездов своего уровня, демонстрируя новаторство и революционность в руководстве и реализации.
ЦК потребовал от Организационного отдела ЦК, провинциальных, городских партийных комитетов и подчинённых партийных организаций оперативно приступить к реализации плана проведения партийных съездов всех уровней, своевременно решать возникающие проблемы, не допуская пассивности, задержек или возникновения внутреннего разногласия.
Применение дисциплинарных мер к нарушившим дисциплину партийцам
По вопросу кадровой работы Генсекретарь сообщил, что ЦК с высокой степенью единодушия потребовал: твёрдо соблюдать принцип единого руководства Партии в кадровой работе, строго соблюдать процедуры, обеспечивать объективность, прозрачность, демократичность, но при этом сохранять серьёзность, не допуская нездоровой конкуренции. Необходимо строить кадровый корпус всех уровней, при этом, наряду с курсом на подготовку кадров стратегического уровня, особое внимание следует уделить формированию прочного кадрового состава на базовом уровне, способного хорошо справляться с поставленными задачами; отбирать тех, кто соответствует требованиям к политическим качествам, морали, практическим навыкам, обладает новаторским мышлением, готовностью к действиям, принятию ответственности, преданностью народу, стратегическим видением, чтобы назначить на ключевые посты.
ЦК принял решение о применении дисциплинарных мер в виде освобождения от всех должностей в Партии в отношении товарищей: Нгуен Суан Фук, Во Ван Тхыонг, Выонг Динь Хюэ, Ле Минь Кхай; исключил из рядов Партии товарища Нгуен Тхи Ким Тьен; одобрил просьбу товарища До Дык Зуя об освобождении от должности члена ЦК 13-го созыва и товарища Во Чи Конга — от должности кандидата в члены ЦК 13-го созыва.
Решимость продолжать всестороннее обновление
Относительно функционирования модели местной власти в два уровня, Пленум принял к сведению предварительный доклад о реализации этой модели в 34 провинциях и городах с 3 321 коммуной, общиной и специальным зоном, где административное устройство было реорганизовано для усиления внутреннего импульса развития каждой провинции, каждого региона и всей страны. ЦК поручил Парткомам Правительства, Парткомам органов при ЦК, Отечественного фронта и общественных организаций, а также партийным комитетам провинций и городов внимательно отслеживать ситуацию и провести промежуточное обобщение через 6 месяцев с целью внесения предложений по корректировке в соответствии с реальной обстановкой.
Для эффективной реализации выводов 12-го Пленума ЦК, Генсекретарь призвал все партийные организации и политическую систему сконцентрироваться на выполнении ряда приоритетных задач: широко довести до сведения партийцев содержание решений Пленума, обеспечить их правильное понимание и высокую степень согласия; ускорить завершение проектов документов, широко собрать мнения, активизировать коллективный разум, доработать проекты, делая их лаконичными, понятными, стратегически ориентированными; срочно пересмотреть и предложить изменения в законодательство, способствующие реформам и развитию, устранению барьеров, обеспечивающие интересы населения и бизнеса.
Генсекретарь подчеркнул необходимость всесторонней, основательной, демократичной, чёткой подготовки к проведению партийных съездов всех уровней, особенно в части документов и кадров; продолжить совершенствование модели двухуровневой местной власти, одновременно повышая качество кадров, служебной этики, эффективности государственного управления; хорошо организовать мероприятия в честь 80-летия Национального праздника (2 сентября 1945 г. – 2 сентября 2025 г.) и других крупных государственных праздников, создавая атмосферу активного соревнования, радости, уверенности и гордости во всей Партии, среди всего народа и армии. Завершить реализацию целей по защите Отечества, развитию страны и улучшению всех аспектов жизни народа.
Генсекретарь подчеркнул: мы стоим перед новыми возможностями, но и серьёзными вызовами. Ситуация в мире и регионе продолжает оставаться сложной и изменчивой, переплетая в себе как возможности, так и вызовы. Это требует от всей Партии, народа и армии сохранения твёрдой веры, стремления к развитию, решимости продолжать всесторонние реформы во имя построения мирного, развитого, сильного, процветающего и счастливого Вьетнама.