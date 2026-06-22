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Закрытие Национального фестиваля прессы 2026 года: подтверждение профессионализма и ответственности революционной журналистики
Проходивший под девизом «Журналистика Вьетнама — верность, творчество и ответственность в новую эпоху», Национальный фестиваль прессы 2026 года успешно завершился, оставив глубокое впечатление как у журналистов, так и у широкой общественности.
По словам Нгуен Дык Лоя, за последние годы фестиваль действительно превратился в крупнейший профессиональный форум национального масштаба, в котором активно участвуют центральные СМИ, региональные журналистские организации, а также учебные и исследовательские учреждения в области журналистики по всей стране.
В этом году на фестивале были представлены 87 выставочных стендов, оформленных в едином современном стиле при сохранении национальной самобытности. От тематической экспозиции «101 год революционной журналистики Вьетнама: достижения и миссия» до крупных стендов ведущих СМИ и экспозиций региональных журналистских ассоциаций — всё это создало яркую панораму развития революционной прессы в условиях цифровой трансформации и внедрения новых технологий.
Постоянный заместитель председателя Союза журналистов Вьетнама подчеркнул, что наряду с выставочной программой успешно прошёл Национальный форум журналистики, включавший 11 тематических заседаний. В ходе дискуссий участники откровенно обсуждали вопросы реорганизации деятельности редакций, развития медиаэкономики, а также поиска эффективных решений для освещения государственной политики на местном уровне. Эти обсуждения открыли новые перспективы и предоставили журналистам ценный опыт работы в цифровую эпоху.
Помимо профессиональной программы, фестиваль включал многочисленные сопутствующие мероприятия, способствовавшие укреплению корпоративной солидарности, развитию чувства профессиональной гордости и любви к профессии среди журналистов — бойцов идеологического и культурного фронта. По словам Нгуен Дык Лоя, хотя фестиваль завершился, ценности и идеи, заложенные в его девизе — «Верность, творчество и ответственность», будут и дальше служить ориентиром для работы журналистов страны.
В рамках церемонии Оргкомитет вручил престижные награды коллективам и отдельным журналистам, добившимся выдающихся результатов. Всего были присуждены 57 наград за лучшие выставочные стенды и 46 наград за лучшие журналистские материалы в категориях: газетная обложка, радио, телевидение, печатные СМИ, электронные СМИ и фотожурналистика.
В номинации «Лучший выставочный стенд» были вручены 17 поощрительных премий, 18 премий категории C, 13 премий категории B и 9 премий категории A. Высших наград были удостоены стенды журналистских объединений газеты «Нянзан», Вьетнамского телевидения, Радио «Голос Вьетнама», ВИА, блок военной прессы; блок прессы органов милиций; Объединённая ассоциация журналистов Аппарата Национального собрания; Ассоциация журналистов Правительственного электронного портала, а также выставочный стенд, посвящённый городу Хайфон.
В категории «Лучший журналистский продукт» были вручены 12 поощрительных премий, 17 премий категории C, 11 премий категории B и 6 премий категории A.
В ходе церемонии председатель Союза журналистов Вьетнама также вручил Почётные грамоты 16 коллективам за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности и развитии организации в 2025 году. Кроме того, 17 коллективов были удостоены переходящих знамён Союза журналистов Вьетнама за лучшие результаты деятельности в 2025 году. Среди награждённых — ВИА.
На Национальном фестивале прессы 2026 года ВИА завоевало три премии категории A, включая одну награду за самый впечатляющий выставочный стенд и две награды за лучшие журналистские продукты: специальный проект Вьетнам+ «XIV съезд КПВ — трансформация нации» и обложку весеннего выпуска еженедельника «Новости недели» к лунному новому году Бинь Нго 2026 под названием «Открывая дверь в будущее».