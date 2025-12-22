Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Закрытие Национального года туризма — Хюэ 2025

Завершение Национального года туризма — Хюэ 2025 подтвердило мощное восстановление и отчётливый прорыв туристической отрасли города Хюэ. В 2025 году город принял около 6,3 миллиона туристов, при этом число иностранных гостей достигло 1,9 миллиона.

Вечером 20 декабря, на площади Нго Мон — Дайной (внутренний императорский дворец Хюэ) Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама совместно с Народным комитетом города Хюэ провело церемонию закрытия Национального года туризма — Хюэ 2025 под девизом «Древняя столица — новые возможности».

Выступая на церемонии закрытия, председатель Народного комитета города Хюэ Нгуен Кхак Тоан подчеркнул, что Национальный год туризма — Хюэ 2025 с темой «Древняя столица — новые возможности» завершился с рядом ярких и значимых результатов: было организовано более 170 культурных и туристических мероприятий, а более 6 миллионов туристов, как внутренних, так и иностранных, посетили Хюэ. Особенно примечательно, что образ древней столицы Хюэ получил широкое распространение на национальных и международных медиаплатформах. Это является самым наглядным подтверждением нового импульса развития туризма Хюэ, а также утверждает роль Хюэ как уникального культурно-туристического центра Вьетнама.

По словам председателя Народного комитета города Хюэ, опираясь на достигнутые результаты, город продолжит реализацию стратегии развития умного, «зелёного» и устойчивого города наследия, с акцентом на повышение качества туристических продуктов в увязке с ценностями наследия и культурной самобытностью Хюэ; активное продвижение цифровой трансформации и международного туристического маркетинга; укрепление государственно-частного партнёрства в инвестициях в туристическую инфраструктуру и услуги.

Одновременно будет формироваться образ современного и динамичного жителя Хюэ, сохраняющего при этом культурную глубину и изящество. Это и есть путь, по которому Хюэ будет постепенно выходить на новый уровень, становясь не только городом памяти, но и городом будущего, интегрированным и развивающимся на региональном и международном уровне.

Завершение Национального года туризма — Хюэ 2025 подтвердило мощное восстановление и отчётливый прорыв туристической отрасли города Хюэ. В 2025 году город принял около 6,3 миллиона туристов, что на 61,5 % больше; при этом число иностранных гостей достигло 1,9 миллиона, увеличившись на 40,6 %; доходы от туризма превысили 13 трлн донгов, что на 64,4 % больше по сравнению с 2024 годом, тем самым внеся значимый вклад в общие результаты туристической отрасли Вьетнама.

В рамках церемонии закрытия делегаты, туристы и жители города насладились яркой художественной программой под названием «Древняя столица — новые возможности». По этому случаю Организационный комитет также объявил, что провинция Зялай станет принимающей стороной Национального года туризма 2026.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

