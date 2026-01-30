Закрытая встреча министров иностранных дел АСЕАН содействует укреплению сотрудничества на новом этапе развития

Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг сфотографировался вместе с министрами иностранных дел стран АСЕАН перед встречей AMM-Retreat в городе Себу (Филиппины) (Фото: ВИА)

Встречу возглавила министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Ласаро при участии министров иностранных дел государств — членов АСЕАН и Генерального секретаря АСЕАН. Вьетнамскую делегацию на встрече возглавил член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.

В ходе обсуждений министры АСЕАН высоко оценили тему председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году — «Совместно направляя наше общее будущее», а также приоритеты, направленные на укрепление мира и безопасности, расширение коридоров процветания и содействие расширению прав и возможностей людей. Государства подтвердили поддержку и готовность к тесной координации с Филиппинами в реализации приоритетов года, с тем чтобы сохранить динамику регионального сотрудничества и интеграции, а также внести вклад в эффективную реализацию Видения АСЕАН–2045.

Министры подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления солидарности АСЕАН, повышения её центральной роли, усиления внутриблокового сотрудничества, а также стратегической самостоятельности и устойчивости. Одновременно АСЕАН следует расширять и углублять отношения с партнёрами, создавая дополнительное пространство для сотрудничества и мобилизации ресурсов на строительство Сообщества АСЕАН.

Выступая на встрече, член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг проинформировал о результатах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, подчеркнув последовательный курс Вьетнама на стратегическую автономию, опору на собственные силы, инклюзивное и устойчивое развитие, инновации, цифровую и «зелёную» трансформацию, что соответствует целям Видения АСЕАН–2045. Министр также подтвердил, что АСЕАН остаётся главным приоритетом во внешней политике Вьетнама, и Вьетнам привержен совместным усилиям со странами региона по построению сплочённого и устойчивого Сообщества АСЕАН.

Министр подчеркнул, что АСЕАН необходимо и далее укреплять единство и центральную роль, отстаивать международное право, многосторонность и основополагающие принципы. В условиях стремительных и сложных изменений в мире и регионе он отметил, что АСЕАН должна «опережать изменения», действуя «в духе солидарности, стратегического видения и совместных усилий».

По этому случаю министр сообщил, что Вьетнам примет у себя третий Форум будущего АСЕАН (AFF 2026) во втором квартале 2026 года, поблагодарил страны за поддержку в рамках предыдущих форумов и с уважением пригласил направить на мероприятие высокопоставленных представителей.

29 января 2026 года, в рамках участия в закрытой встрече министров иностранных дел АСЕАН в Себу (Филиппины), член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл отдельные встречи с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, а также с министром иностранных дел и сотрудничества Тимора-Лешти Бендиту душ Сантушем Фрейташом.

Ранее, 28 января 2026 года, в городе Себу заместитель министра иностранных дел Вьетнама Данг Хоанг Зянг, глава старших должностных лиц АСЕАН от Вьетнама, принял участие во встрече старших должностных лиц АСЕАН (SOM) для обзора и завершения подготовительной работы к закрытой встрече министров иностранных дел АСЕАН.