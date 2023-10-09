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НОВОСТИ

Закрылся 8-й пленум ЦК КПВ 13-го созыва

В первой половине дня 8 октября, после 7 дней неотложной, серьезной и ответственной работы закрылся 8-й пленум Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ). Все вопросы повестки дня были выполнены.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступает с речью на церемонии закрытия. Фото: ВИА  
Выступая на церемонии закрытия, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что в условиях трудностей и вызовов мировой и внутренней ситуации необходимо уделять первостепенное внимание стимулированию и повышению качества роста, созданию рабочих мест и увеличению доходов трудящихся на основе поддержания макроэкономической стабильности, обеспечения основных балансов экономики и обеспечения социального благополучия.

Он потребовал внимательно следить за международной и внутренней ситуацией, оперативно принимать правильные и эффективные решения, стремиться к достижению высокого уровня основных целей и задач на 2023 год и весь 13-й срок полномочий.

Для успешного достижения поставленных целей Гексек ЦК КПВ подчеркнул необходимость срочно и серьезно выстраивать и согласованно и эффективно проводить в жизнь руководящие принципы и политику; продолжать развивать традиции великого национального единства в новый период развития; дополнять и совершенствовать законы и политику в соответствии с новой ситуацией, чтобы лучше содействовать укреплению сил всех классов населения, воодушевлять волю и устремление к развитию всей нации; поддерживать строительство и исправление партии и политической системы.

Также важно продолжать повышать законность и эффективность деятельности государства по разработке и осуществлению политики национальной солидарности; продвигать социалистическую демократию, рассматривая народ в качестве центра, субъекта, основного ресурса и движущей силы, а также цели национального единства; и в то же время внедрять инновации в деятельность "Отечественного фронта Вьетнама, общественно-политических организаций и массовых объединений, чтобы они действительно представляли законные права и интересы народа и лучше служили национальному развитию, - сказал Гексек ЦК КПВ.

Он также подчеркнул необходимость сохранения и укрепления абсолютного и прямого руководства партии во всех аспектах, а также централизованного и единого руководства и управления государства в интересах национального строительства и защиты страны, обеспечения национальных интересов на самом высоком уровне на основе основных принципов Устава ООН, международного права, равенства, сотрудничества и взаимной выгоды, твердого следования цели национальной независимости и социализма, поддержания мирной, стабильной обстановки и благоприятных условий для строительства и развития страны.

Следует также уделять внимание увеличению соответствующих инвестиций в создание общенародной национальной обороны, народной безопасности и народных вооруженных сил, с тем чтобы они отвечали требованиям защиты Отечества на раннем этапе и издалека, а не были пассивными или застигнутыми врасплох во всех ситуациях; активизации международной интеграции и повышению эффективности международного сотрудничества", - подчеркнул Гексек ЦК КПВ.

ИЖВ/ВИА

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