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Закрылся 6-й пленум ЦК КПВ 13-го созыва
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг председательствовал на пленуме, а председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ модерировал заключительную сессию.
Товарищи члены ЦК КПВ и делегаты, участвовавшие на пленуме, развивали демократизм, разум, откровенно обсудили, внесли много воодушевленных и глубоких мнений в заявления, доклады и проекты.
Политбюро максимально рассмотрело и полностью разъяснило вопросы с разными мнениями. ЦК КПВ единогласно одобрил резолюции и заключения пленума.
Выступая на закрытии пленума, Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг заявил, что по прогнозам в ближайшее время в мировой экономике в частности и в международной ситуации в целом будет еще много сложных и непредсказуемых развития.
Поэтому в оставшиеся месяцы 2022 и 2023 годов страна должна продолжать повышать бдительность, проактивно и более эффективно контролировать эпидемию COVID-19 и вновь возникающие заболевания, абсолютно не быть субъективным и пассивными, нельзя быть застанными врасплох, важно обеспечить способность системы здравоохранения проводить медицинское обследование, лечение, а также профилактику и борьбу с болезнями.
Необходимо поддерживать макроэкономическую стабильность, контролировать инфляцию и обеспечивать основные балансы экономики, особенно бюджетно-финансовый баланс.
Кроме этого, важно ускорить реструктуризацию экономики, связанную с моделями роста, повысить внутренний потенциал, автономию, устойчивость и адаптивность экономики; укреплять, продвигать и создавать новые драйверы роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Требуется повысить качества законотворчества, связанного с повышением эффективности и действенности руководства, администрирования и организации правоприменения; активизировать административную реформу, реорганизовать и оптимизировать аппарат и кадры.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул важность культурного и социального развития, обеспечения социальной безопасности и постоянного улучшения жизни людей. Строго управлять и эффективно использовать землю и ресурсы, защищать окружающую среду и активно реагировать на изменение климата. Усилить работу по информации, пропаганде, продвижение синергии, создание общественного консенсуса. Усилить борьбу с коррупцией, негативными явлениями и расточительством. Укреплять национальную оборону и безопасность, твердо защищать независимость, суверенитет, единство и территориальную целостность, поддерживать политическую безопасность и общественный порядок. Проактивно и активно интегрироваться в мировое сообщество, повышая эффективность работы по внешним связям.
ЦК КПВ потратил много времени на изучение, обсуждение, достижение высокого консенсуса в отношении необходимости обнародования и организации реализации Национального генерального плана на период 2021-2030 гг. и с видением до 2050 года, способствуя к успешной реализации Резолюции 13-го съезда партии и Стратегии социально-экономического развития на 2021-2030 гг. с видением до 2045 года. ЦК КПВ считает это очень важной политической задачей, имеющей стратегическое, фундаментальное, долгосрочное значения, но также и очень широким, очень новым, очень сложным, очень деликатным и беспрецедентным вопросом.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул необходимость использования и полной реализации потенциала и преимуществ страны, каждого региона и каждой местности в процессе индустриализации и модернизации; воспользоваться и продвигать преимущества страны, находясь в периоде «золотого населения»; способствовать быстрому переходу от аутсорсинга и сборки к созданию, проектированию и производству во Вьетнаме. Индустриализация и модернизация сельского хозяйства и сельской местности является первоочередной задачей. Важно рассматривать цифровую трансформацию как прорывной новый метод для сокращения процесса индустриализации и модернизации.
ЦК КПВ единогласно одобрил издание Резолюции о продолжении строительства и совершенствования социалистического правового государства Вьетнам в новый период.
ЦК КПВ выразил полное согласие с тем, что обновление методов партийного руководства является важным содержанием работы по строительству и исправлению партии. Поэтому, подводя итоги 15-летнему выполнению Резолюции 5-го пленума 10-го созыва ЦК КПВ, пленум на этот раз полностью согласился обнародовать новую Резолюцию о продолжении совершенствования методов партийного руководства в новый период.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выразил уверенность, что благодаря успеху этого пленума, высокой солидарности и консенсусу во всей партии, прежде всего в Центральном комитете, Политбюро и Секретариате; при поддержке и отклике всей партии, всего народа и всей армии Вьетнам обязательно организует успешное выполнение Резолюций и Заключений этого пленума, способствуя успешной реализации Резолюций XIII всевьетнамского съезда КПВ.