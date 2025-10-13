Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Закрылся 1-й Всемирный культурный фестиваль в Ханое

Вечером 12 октября в императорской цитадели Тханглонг состоялась церемония закрытия 1-го Всемирного культурного фестиваля в Ханое.

Выступая на церемонии, Министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг подчеркнул, что вьетнамское Государство определяет устойчивое развитие как основу культуры, в центре которой находится человек, и считает внешнеполитическую деятельность и международную интеграцию важной и постоянной задачей. На пути к достижению этой цели ключевым фактором являются мирная и стабильная обстановка и эффективное сотрудничество между странами и партнерами-единомышленниками.

Фестиваль стал площадкой, где прославляется самобытная красота каждой страны, а также демонстрацией силы культуры как средства объединения людей. Мероприятие представило яркую панораму единства человечества в многообразии.

В рамках фестиваля организаторы провели благотворительный аукцион и кампанию по сбору средств, в результате которых было собрано 2,5 млрд донгов. Все поступления будут направлены в пострадавшие от наводнений районы Вьетнама для строительства домов, школ, общественных сооружений и восстановления жизни населения.

Министр выразил уверенность, что благодаря вниманию Государства, любви вьетнамцев к культуре и их стремлению к развитию, а также при активной поддержке международных партнеров, следующие фестивали в Ханое оставят еще более глубокий след в сердцах вьетнамцев и иностранных гостей. По его словам, фестиваль не только способствует укреплению международного культурного сотрудничества, но и вносит вклад в строительство будущего мира, процветания и устойчивого развития. Одновременно фестиваль подтверждает образ Вьетнама как безопасной, красивой, культурно самобытной, гуманной, динамичной страны, все активнее интегрирующейся в мировое сообщество.

Источник: НЯНЗАН ОНЛАЙН 

